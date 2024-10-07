Пользователям Яндекс Браузера стали доступны оплата частями в Сплит и промокоды

Яндекс интегрировал в Браузер сервис Сплит, сообщает пресс-служба компании. Пользователям не нужно будет устанавливать никаких расширений для оплаты товаров по частям — функция будет доступна в новом обновлении.

Отмечается, что Сплит позволяет разбить платеж на четыре равные части и вносить их поэтапно, в течение двух месяцев. При этом пользователь сразу совершает покупку и не платит никаких комиссий.

«В Браузере оплата частями в Сплит будет доступна даже в тех магазинах, где раньше не было такой опции. Для этого необходимо авторизоваться на сервисе под своим Яндекс ID», — говорится в сообщении.

Также Браузер стал показывать посетителям сайта промокоды, которые можно там применить.

«Браузер находит в интернете промокоды, проверяет на актуальность и предлагает пользователям. Кроме того, магазины могут создавать эксклюзивные промокоды для пользователей Браузера», — сообщили в компании.

Увидеть доступные промокоды можно нажав кнопку «Промокоды» рядом с адресной строкой.

В Яндексе считают, что новые опции также будут полезны продавцам. Так, промокоды помогут привлечь клиентов, а оплата частями — увеличить число заказов и средний чек.