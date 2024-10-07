Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пользователям Яндекс Браузера стали доступны оплата частями в Сплит и промокоды

В Яндекс Браузере появились новые функции

close
Shutterstock

Яндекс интегрировал в Браузер сервис Сплит, сообщает пресс-служба компании. Пользователям не нужно будет устанавливать никаких расширений для оплаты товаров по частям — функция будет доступна в новом обновлении.

Отмечается, что Сплит позволяет разбить платеж на четыре равные части и вносить их поэтапно, в течение двух месяцев. При этом пользователь сразу совершает покупку и не платит никаких комиссий.

«В Браузере оплата частями в Сплит будет доступна даже в тех магазинах, где раньше не было такой опции. Для этого необходимо авторизоваться на сервисе под своим Яндекс ID», — говорится в сообщении.

Также Браузер стал показывать посетителям сайта промокоды, которые можно там применить.

«Браузер находит в интернете промокоды, проверяет на актуальность и предлагает пользователям. Кроме того, магазины могут создавать эксклюзивные промокоды для пользователей Браузера», — сообщили в компании.

Увидеть доступные промокоды можно нажав кнопку «Промокоды» рядом с адресной строкой.

В Яндексе считают, что новые опции также будут полезны продавцам. Так, промокоды помогут привлечь клиентов, а оплата частями — увеличить число заказов и средний чек.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами