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Установлен организатор хищения имущества Минобороны стоимостью 244 млн рублей

СК: бизнесмен Овчинников организовал хищение имущества Минобороны на 244 млн руб

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Следователи Следственного комитета (СК) России установили организатора хищения имущественного комплекса министерства обороны РФ стоимостью 244 млн руб. в Балашихе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Им оказался предприниматель Сергей Овчинников, утверждают в СК.

Уточняется, что Овчинников «фактически организовал хищение организованной группой и в итоге завладел имущественным комплексом», находящимся в Балашихе Московской области и принадлежащим ОАО «СУ МР», общей стоимостью более 244 млн руб.

В СК добавили, что с учетом собранных по делу доказательств в отношении Овчинникова возбуждено уголовное дело, он объявлен в розыск.

18 октября Хамовнический районный суд Москвы заключил под стражу бывшего начальника управления проблемных активов АО «Главное управление обустройства войск» Николая Грачева, бывшего конкурсного управляющего ОАО «Строительное управление Московского региона» Алексея Асташкина и гражданина Евгения Потапова, подозреваемых в многомиллионном хищении у Минобороны.

Ранее для экс-главы департамента Минобороны запросили 17 лет колонии.

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