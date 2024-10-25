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В Кремле переадресовали правительству информацию о возможной продаже «Ашан» в России

Песков отказался комментировать информацию о возможной продаже «Ашан» в России

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Мария Девахина/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга отказался отвечать на вопрос журналистов о том, действительно ли французская торговая сеть «Ашан» покидает Россию.

«Вы же можете позвонить в правительство и спросить, мы не занимаемся этими вопросам. Вам лучше или в «Ашан» обратиться, или в пресс-службу правительства», — сказал представитель Кремля журналистам.

24 октября газета Le Figaro сообщала, что французская торговая сеть «Ашан» готовится к продаже своего филиала в России. Группа уже якобы нашла двух потенциальных покупателей. Причиной такого решения назывались затруднения из-за антироссийских санкций Европейского союза, с которыми столкнулась торговая сеть.

Однако позднее «Газете.Ru» в пресс-службе компании заявили, что российская дочка французского ретейлера «Ашан» «АШАН Ритейл Россия» не собирается приостанавливать свою деятельность в РФ.

В апреле этого года входящая в структуру «Ашан» французская компания Ceetrus закрыла сделку по продаже торговых площадей в России.

Ранее в Госдуме рассказали, когда покинувшие Россию компании вернутся в страну.

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