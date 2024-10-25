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Московским мигрантам начнут выдавать электронные удостоверения

Мэр Собянин: в Москве с 2025 года внедрят электроудостоверения для мигрантов

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Максим Блинов/РИА Новости

Электронные удостоверения для мигрантов экспериментально внедрят в Москве со следующего года. Об этом рассказал в интервью ТАСС мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, такое удостоверение будет содержать все сведения об иностранном гражданине: дату приезда в Россию, биометрические данные, место работы, прописку, регистрацию. Если с документом что-то окажется не в порядке, то полиция будет обязана принять к иностранцу соответствующие меры, уточнил Собянин.

22 октября депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект о внесудебной блокировке интернет-ресурсов, предлагающих незаконные услуги для мигрантов. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что парламентарии планируют до декабря текущего года принять шесть законопроектов, направленных на совершенствование законодательства в сфере миграционной политики в России. Он уточнил, что с начала 2024 года было принято семь законов, регулирующих миграционную сферу.

Ранее сообщалось, что МВД сможет дистанционно отслеживать маршрут мигрантов до границы.

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