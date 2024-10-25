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Власти Украины утвердили план борьбы с коррупцией в МСЭК

Премьер Украины Шмыгаль сообщил об утверждении плана борьбы с коррупцией в МСЭК

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Thomas Imo/Global Look Press

Правительство Украины утвердило план по противодействию коррупционным и другим правонарушениям среди сотрудников медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК). Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram-канале.

Он сообщил о создании группы для пересмотра решений, которые принимали чиновники МСЭК, проверки продлятся ближайшие три месяца. В ноябре профильные ведомства должны будут представить решение о цифровизации прохождения всех этапов медкомиссии.

Помимо этого, власти проведут быстрый аудит всех пенсионных выплат по инвалидности прокурорам и другим должностным лицам государственных органов.

На Украине ранее произошел скандал из-за массовой выдачи фальшивых справок об инвалидности. Такие диагнозы защищают их обладателей от фронта и дают льготы. Многочисленные нарушители в этой области нашлись среди украинских прокуроров, которые начали покупать фиктивные справки еще до военных действий.

Из-за всплывших подробностей генпрокурор страны подал в отставку, а Зеленский распорядился закрыть все медкомиссии и начать широкие проверки. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее жители Украины заявили о росте коррупции с 2022 года.

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