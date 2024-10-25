Появились подробности о напавшем на посетителей гипермаркета в Петербурге

Напавший на посетителей в питерском гипермаркете «Окей» состоял в чате помощи украинцам. Такую информацию публикует Telegram-канал SHOT.

«44-летний Юрий Артемьев, напавший на покупателей в питерском «Окее», состоял в чатах по помощи украинцам», — говорится в публикации.

По данным источника, Артемьев работал в спортивной детско-юношеской школе по фехтованию «Спартак», он также профессионально занимается фехтованием. SHOT уточняет, что мужчина проживает неподалеку от гипермаркета, куда сегодня ворвался с ножом и напал на людей.

До этого сообщалось, что перед нападением мужчина в неадекватном состоянии пришел в гипермаркет, швырялся бутылками и бегал по магазину. Затем он достал нож и напал на случайно попавшихся на пути людей.

Нападавшего обезвредил один из покупателей, затем его задержали правоохранители. На подозреваемого завели дело за покушение на нескольких человек, отметили в ведомстве.

Ранее в Красноярске мужчина изрезал ножом бывшую сожительницу и ее дочь.