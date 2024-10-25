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Немецкий телеканал сдался под натиском Алишера Усманова

ARD признал недостоверным расследование журналиста Зеппельта об Алишере Усманове

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Немецкий Westdeutscher Rundfunk (WDR), опубликовавший в эфире телеканала ARD репортаж об обвинениях в адрес российско-узбекского бизнесмена Алишера Усманова в создании системы подкупа судей в Международной федерации фехтования (FIE), признал недостоверной информацию о миллиардере. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что WDR отказался от права на апелляцию.

12 октября Усманов подал в прокуратуру Кельна заявление о возбуждении уголовного дела против журналиста ARD-Sportschau Ханса-Йоахима Зеппельта за клеветнические высказывания в свой адрес.

Речь идет о статье Зеппельта от 4 августа «Подозрительные действия судей на Олимпиаде: 5000 евро в качестве взятки на турнире по фехтованию на саблях», в которой Зеппельт обвинил Усманова в подкупе и влиянии на судейские решения в международном фехтовании, а также в «организации системы подкупа судей». Миллиардер подал в суд и выиграл его.

В результате суд в Гамбурге запретил распространять сделанные Зеппельтом заявления. После этого все репортажи были также удалены с принадлежащего ARD сайта Sportschau.

Затем 8 октября Усманов подал заявление в прокуратуру Кельна с требованием привлечь Зеппельта к уголовной ответственности. Немецкие законы предусматривают лишение свободы сроком до двух лет за публичную клевету.

Ранее в Олимпийском комитете США признали необоснованными обвинения в подкупе судей в фехтовании.

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