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Бойца ММА признали террористом за тренировки под речи Басаева. Он уехал на СВО

Боец ММА Якубов ушел на СВО, его уголовное преследование прекратили

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news.ru/Global Look Press
Чеченский боец ММА Ильяс Якубов, который был внесен в список террористов за тренировки под запись речей Шамиля Басаева, организовавшего теракты в Москве и Беслане, добился отправки на СВО. В связи с этим уголовное дело было прекращено.

Известный боец ММА Ильяс Якубов отправился в зону специальной военной операции России на Украине прямиком из СИЗО, где провел последний год.

В октябре 2023-го Чертановский суд Москвы отправил Якубова под стражу: его обвинили в публичном оправдании терроризма или призывах к нему (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). Бойцу грозило тюремное заключение сроком от пяти до семи лет.

Причиной для таких серьезных обвинений послужило видео тренировки, которое Якубов выложил в своих соцсетях, — точнее, его звуковое сопровождение.

Спортсмен готовился к поединку и качал мышцы под аудиозапись речей Шамиля Басаева — чеченского террориста, который взял на себя ответственность за организацию терактов в Буденновске, Москве и Беслане.

В том монологе Басаев говорил о «неукротимом ичкерийском духе, что никак невозможно сломить».

В итоге правоохранительные органы задержали Якубова, как только тот вернулся с турнира UFC 294 в Абу-Даби, где поддерживал другого известного чеченского спортсмена — Хамзата Чимаева.

Якубов отказался признать свою вину в пропаганде терроризма и заявил, что он «не преступник, а спортсмен».

Тем не менее в августе 2024 года его официально внесли в список террористов и экстремистов.

«Горел желанием» уйти на СВО

Спустя два месяца боец добился переквалификации статьи с оправдания терроризма на возбуждение ненависти либо вражды (статья 282 УК РФ).

По информации РИА Новости, Якубов «горел желанием» покинуть СИЗО и отправиться на СВО, но обвинения в терроризме не позволяли этого сделать.

Тем не менее боец был так настойчив, что следствие пошло ему навстречу и изменило статью. После этого Якубов подал прошение в министерство обороны о добровольной отправке в зону спецоперации, которое было удовлетворено.

«Якубова забрали на СВО, уголовное дело в его отношении было прекращено», — рассказал источник в правоохранительных органах.

Кто такой Ильяс Якубов

Боец ММА в детстве пережил две чеченские войны и остался сиротой. Он вспоминал, что ему часто приходилось прятаться в подвале от бомбардировок и что он потерял много родных.

Впоследствии Якубов начал активно заниматься единоборствами и провел 16 поединков на профессиональном уровне, в которых одержал 12 побед.

Затем чеченец перешел в поп-ММА, где провел несколько громких поединков, включая победу над Вячеславом Дациком.

В октябре 2023 года у него должен был состояться поединок с бывшим бойцом Bellator Вячеславом Василевским. Событие было отменено из-за задержания Якубова.

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