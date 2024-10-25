Бойца ММА признали террористом за тренировки под речи Басаева. Он уехал на СВО

Известный боец ММА Ильяс Якубов отправился в зону специальной военной операции России на Украине прямиком из СИЗО, где провел последний год.
В октябре 2023-го Чертановский суд Москвы отправил Якубова под стражу: его обвинили в публичном оправдании терроризма или призывах к нему (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). Бойцу грозило тюремное заключение сроком от пяти до семи лет.
Причиной для таких серьезных обвинений послужило видео тренировки, которое Якубов выложил в своих соцсетях, — точнее, его звуковое сопровождение.
Спортсмен готовился к поединку и качал мышцы под аудиозапись речей Шамиля Басаева — чеченского террориста, который взял на себя ответственность за организацию терактов в Буденновске, Москве и Беслане.
В том монологе Басаев говорил о «неукротимом ичкерийском духе, что никак невозможно сломить».
В итоге правоохранительные органы задержали Якубова, как только тот вернулся с турнира UFC 294 в Абу-Даби, где поддерживал другого известного чеченского спортсмена — Хамзата Чимаева.
Якубов отказался признать свою вину в пропаганде терроризма и заявил, что он «не преступник, а спортсмен».
Тем не менее в августе 2024 года его официально внесли в список террористов и экстремистов.
«Горел желанием» уйти на СВО
Спустя два месяца боец добился переквалификации статьи с оправдания терроризма на возбуждение ненависти либо вражды (статья 282 УК РФ).
По информации РИА Новости, Якубов «горел желанием» покинуть СИЗО и отправиться на СВО, но обвинения в терроризме не позволяли этого сделать.
Тем не менее боец был так настойчив, что следствие пошло ему навстречу и изменило статью. После этого Якубов подал прошение в министерство обороны о добровольной отправке в зону спецоперации, которое было удовлетворено.
«Якубова забрали на СВО, уголовное дело в его отношении было прекращено», — рассказал источник в правоохранительных органах.
Кто такой Ильяс Якубов
Боец ММА в детстве пережил две чеченские войны и остался сиротой. Он вспоминал, что ему часто приходилось прятаться в подвале от бомбардировок и что он потерял много родных.
Впоследствии Якубов начал активно заниматься единоборствами и провел 16 поединков на профессиональном уровне, в которых одержал 12 побед.
Затем чеченец перешел в поп-ММА, где провел несколько громких поединков, включая победу над Вячеславом Дациком.
В октябре 2023 года у него должен был состояться поединок с бывшим бойцом Bellator Вячеславом Василевским. Событие было отменено из-за задержания Якубова.