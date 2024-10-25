Бойца ММА признали террористом за тренировки под речи Басаева. Он уехал на СВО Боец ММА Якубов ушел на СВО, его уголовное преследование прекратили

Чеченский боец ММА Ильяс Якубов, который был внесен в список террористов за тренировки под запись речей Шамиля Басаева, организовавшего теракты в Москве и Беслане, добился отправки на СВО. В связи с этим уголовное дело было прекращено.

Известный боец ММА Ильяс Якубов отправился в зону специальной военной операции России на Украине прямиком из СИЗО, где провел последний год.

В октябре 2023-го Чертановский суд Москвы отправил Якубова под стражу: его обвинили в публичном оправдании терроризма или призывах к нему (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). Бойцу грозило тюремное заключение сроком от пяти до семи лет.

Причиной для таких серьезных обвинений послужило видео тренировки, которое Якубов выложил в своих соцсетях, — точнее, его звуковое сопровождение.

Спортсмен готовился к поединку и качал мышцы под аудиозапись речей Шамиля Басаева — чеченского террориста, который взял на себя ответственность за организацию терактов в Буденновске, Москве и Беслане.

В том монологе Басаев говорил о «неукротимом ичкерийском духе, что никак невозможно сломить».

В итоге правоохранительные органы задержали Якубова, как только тот вернулся с турнира UFC 294 в Абу-Даби, где поддерживал другого известного чеченского спортсмена — Хамзата Чимаева.

Якубов отказался признать свою вину в пропаганде терроризма и заявил, что он «не преступник, а спортсмен».

Тем не менее в августе 2024 года его официально внесли в список террористов и экстремистов.

«Горел желанием» уйти на СВО

Спустя два месяца боец добился переквалификации статьи с оправдания терроризма на возбуждение ненависти либо вражды (статья 282 УК РФ).

По информации РИА Новости, Якубов «горел желанием» покинуть СИЗО и отправиться на СВО, но обвинения в терроризме не позволяли этого сделать.

Тем не менее боец был так настойчив, что следствие пошло ему навстречу и изменило статью. После этого Якубов подал прошение в министерство обороны о добровольной отправке в зону спецоперации, которое было удовлетворено.

«Якубова забрали на СВО, уголовное дело в его отношении было прекращено», — рассказал источник в правоохранительных органах.

Кто такой Ильяс Якубов

Боец ММА в детстве пережил две чеченские войны и остался сиротой. Он вспоминал, что ему часто приходилось прятаться в подвале от бомбардировок и что он потерял много родных.

Впоследствии Якубов начал активно заниматься единоборствами и провел 16 поединков на профессиональном уровне, в которых одержал 12 побед.

Затем чеченец перешел в поп-ММА, где провел несколько громких поединков, включая победу над Вячеславом Дациком.

В октябре 2023 года у него должен был состояться поединок с бывшим бойцом Bellator Вячеславом Василевским. Событие было отменено из-за задержания Якубова.