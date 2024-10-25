Президент РФ Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух (справа) во время российско-монгольских переговоров в Улан-Баторе, 3 сентября 2024 года

Отказ Монголии от ареста Путина: что грозит Улан-Батору за невыполнение решения МУС МУС обвинил Монголию в нарушении Римского статута после отказа от ареста Путина

Монголия, не арестовав президента РФ Владимира Путина в ходе его визита в страну в начале сентября, помешала Международному уголовному суду (МУС) исполнить свои полномочия, заявила пресс-служба инстанции. Этот случай будет рассмотрен Ассамблеей государств — участников Римского статута. Как заявили в МУС, государства, признающие его юрисдикцию, обязаны выдавать лиц, подпадающих под действие ордеров, независимо от их официального положения, гражданства и наличия иммунитета. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Монголия, не арестовав президента РФ Владимира Путина, когда он находился на ее территории, и не выдав его Международному уголовному суду (МУС), помешала инстанции исполнить свои полномочия, этот случай будет рассмотрен Ассамблеей государств — участников Римского статута. Об этом сообщила пресс-служба МУС.

«Палата предварительного производства II Международного уголовного суда постановила, что, не арестовав господина Путина, когда он находился на ее территории, и не выдав его суду, Монголия не выполнила просьбу Суда о сотрудничестве в этом отношении, что противоречит положениям Римского статута, тем самым помешав суду осуществлять свои функции и полномочия в значении статьи 87(7) Статута.

Ввиду серьезности отказа Монголии сотрудничать с судом, Палата сочла необходимым передать этот вопрос Ассамблее государств-участников»,

— говорится в сообщении МУС.

Государства — участники МУС и те, кто признает его юрисдикцию, обязаны арестовывать и выдавать лиц, подпадающих под действие ордеров — независимо от их официального положения, гражданства и наличия иммунитета, говорится в пресс-релизе инстанции.

«МУС действует независимо от участия государств [в работе инстанции], занимаясь серьезными международными преступлениями. В соответствии со статьей 86 Римского статута все государства-участники должны в полной мере сотрудничать с судом для поддержки его мандата», — обращают внимание в МУС.

Там также напомнили, что суд выполняет функции, которые «соответствуют общим интересам международного сообщества», и занимается «наиболее серьезными международных преступлениями», которые предполагают нарушения основополагающих норм международного права.

Почему Монголия не арестовала Путина

Владимир Путин был в Монголии с официальным визитом 2–3 сентября. Там он провел переговоры с руководством страны, а также принял участие в торжествах, посвященных 85-летию победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими войсками на реке Халхин-Гол.

Путина в Монголии не арестовали.

«Монголы еще со времен Чингисхана соблюдали принципы и нормы неприкосновенности высокопоставленных гостей. Потом это нашло отражение в международном праве. Решение МУС, членом которого является наша страна, об аресте президента РФ является предметом дискуссий. Но по другим международным правовым документам у главы любого государства должен быть иммунитет при исполнении своих обязанностей», — заявила министр иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг (цитата по ТАСС).

Такое решение властей связано с энергетической зависимостью и политикой нейтралитета Монголии, сообщало Politico со ссылкой на представителя правительства страны.

Что грозит Монголии за отказ выполнять решение МУС

Издание Politico отметило, что никаких серьезных санкций для страны, отказавшейся выполнять требования МУС, не предусмотрено. Эксперт Тамаш Хоффманн заявил изданию, что Ассамблея стран — участниц МУС «могла бы осудить нарушение Монголии в рамках так называемой процедуры несоблюдения».

Ряд СМИ предполагают, что МУС также может лишить страну некоторых процедурных возможностей.

В 2024 году одним из судей МУС впервые стал представитель Монголии, им стал Эрдэнэбалсурен Дамдин, который учился на юридическом факультете Иркутского государственного университета. Возможно, из-за решения Улан-Батора о визите Путина он может потерять свой пост, однако официально этот вопрос не поднимался.

В Киеве раскритиковали поведение Улан-Батора. МИД Украины объявил монгольской стороне демарш.

«Украинская сторона выразила глубокое разочарование отказом Монголии выполнить свои обязательства по Римскому статуту и исполнить ордер Международного уголовного суда на арест Путина во время его пребывания в этой стране», — сообщало внешнеполитическое ведомство Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал весь мир работать над тем, чтобы система международного права работала.

«Должен работать Римский статут, но недавно нашлось исключение в Монголии для Путина. И это ответственность не просто чья-то конкретная, это ответственность всего мира — остановить деградацию системы права, не допустить разрушения тех норм, которые еще остаются», — заявил Зеленский на международной конференции United for justice.

Почему Путин не поедет на саммит G20 в Бразилию

Владимир Путин не участвовал очно уже в двух саммитах, которые состоялись в 2023 году: G20 9–10 сентября 2023 года в Нью-Дели (Индия) и БРИКС 22–24 августа в Йоханнесбурге (ЮАР). Россию тогда представлял глава МИД РФ Сергей Лавров.

Не собирается Владимир Путин и на саммит «Двадцатки» 18–19 ноября 2024 года в Бразилии.

«Мы же понимаем, что происходит вокруг России, — говорил Путин на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС. — И я понимаю. У меня с президентом [Бразилии] Лулой прекрасные, дружеские отношения. Что же, я специально туда приеду, чтобы нарушить нормальную работу этого форума? Мы же прекрасно все понимаем, что даже если исключить этот МУС, все разговоры будут только об этом. Фактически сорвем работу «Двадцатки». Зачем?»

Путин также заявил, что МУС — организация, которая «не носит универсального характера и не является самостоятельной», а уважение к ней «находится на низком профиле».

По мнению главы российского государства, ордер на его арест, выданный МУС, можно «легко обойти».

«Решение вопроса подобного рода очень легко обходится: достаточно подписать межправсоглашение, и юрисдикция МУС будет ограничена. <…> По большому счету, можно подписать межправсоглашение, и никто не будет поставлен в сложное положение. Вот и все, и дело с концом».

Юрисдикцию МУС не признают многие страны, например: Россия, США, Китай, Индия, Турция. Римский статут подписали 137 государств, ратифицирован документ только в 124 странах.

МУС выдал ордер на арест Владимира Путина (а также детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой) в марте 2023 года. Его подозревают в незаконной депортации детей с занятых российской армией территорий Украины в Россию.