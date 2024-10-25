Песков заявил, что Путин не общается с Маском и Трампом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента «Газеты.Ru», назвал ложной информацию издания The Wall Street Journal о регулярных телефонных разговорах Владимира Путина и бизнесмена Илона Маска после 2022 года. По словам представителя Кремля, Путин говорил с миллиардером лишь однажды.

«Нет, это все неправда, то есть это абсолютно ложная информация опубликована в газете The Wall Street Journal. Действительно, у Путина был один контакт с Маском, об этом, собственно, уже сообщалось. Это было до 2022 года. Они говорили по телефону, разговор скорее носил ознакомительный характер. Говорили о визионерских технологиях, технологических решениях для будущего, на чем делается акцент, сравнивались направления технологического развития, которые считает Маск перспективными. Путин рассказывал о том, как у нас идет. Это был средний по продолжительности телефонный разговор. Это был единственный контакт. После этого никаких контактов у Маска с Путиным не было, и все утверждения на этот счет — ложные», — сказал Песков.

Он считает, что публикация газеты является «вбросом» в рамках американской предвыборной гонки.

«Скорее всего это очередные вбросы в рамках той уже ожесточившейся до предела политической борьбы по предвыборным делам. Предвыборная гонка вышла на финишную стадию, и, конечно, оппоненты не гнушаются ничем. Вы помните, что неделей ранее рассказывали, как Путин целыми днями якобы беседует с Трампом, теперь якобы он все время беседует с Маском. Это все неправда. Это не так», — добавил представитель Кремля.

25 октября издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что американский миллиардер Илон Маск поддерживает «регулярные контакты» с президентом России Владимиром Путиным. По данным газеты, факт их общения подтвержден несколькими действующими и бывшими официальными лицами на Западе.

По информации WSJ, среди тем разговоров Путина и Маска был тайваньский вопрос — президент России якобы просил бизнесмена не активировать спутники Starlink над Тайванем в качестве одолжения китайскому лидеру Си Цзиньпину.

В 2022 году о разговоре с Путиным рассказывал сам Маск — он утверждал, что они однажды общались в 2021 году на тему космоса.

Ранее Маск ответил на обвинения пользователя в пророссийской позиции.