По данным SHOT, активисты предложили Гуфу сделать тур по российским госпиталям и спеть для бойцов СВО, чтобы встать на правильный путь.
Вице-премьер Сербии Александар Вулин в беседе с ТАСС заявил, что между Россией и Украиной рано или поздно наступит мир.
Морские пехотинцы Черноморского флота на двух бронетранспортерах уничтожили колонну техники ВСУ в Курской области — Минобороны
⚡️В Минобороны сообщили, что дежурные средства ПВО за ночь уничтожили семь украинских беспилотников: три — над акваторией Азовского моря, три — над Белгородской областью и один — над Брянской. Кроме этого, в Ростовской области ликвидировали один малоразмерный воздушный шар.