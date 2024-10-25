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Политика

Силы ПВО уничтожили семь украинских БПЛА и один воздушный шар. Военная операция, день 975-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 975-й день

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Евгений Биятов/РИА Новости
За ночь средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над акваторией Азовского моря, три — над Белгородской областью, один — над Брянской и один малоразмерный воздушный шар — над Ростовской. «Страна.ua» сообщила о ночных взрывах в Киеве. В Минобороны рассказали, что российские морпехи разбили колонну техники ВСУ в Курской области. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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08:47

По данным SHOT, активисты предложили Гуфу сделать тур по российским госпиталям и спеть для бойцов СВО, чтобы встать на правильный путь.

08:36

Вице-премьер Сербии Александар Вулин в беседе с ТАСС заявил, что между Россией и Украиной рано или поздно наступит мир.

08:22

Морские пехотинцы Черноморского флота на двух бронетранспортерах уничтожили колонну техники ВСУ в Курской области — Минобороны

08:13

«Страна.ua» написала о ночных взрывах в Киеве.

08:07

⚡️В Минобороны сообщили, что дежурные средства ПВО за ночь уничтожили семь украинских беспилотников: три — над акваторией Азовского моря, три — над Белгородской областью и один — над Брянской. Кроме этого, в Ростовской области ликвидировали один малоразмерный воздушный шар.

08:03

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 975-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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