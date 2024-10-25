Моуринью намекнул на возможный переход в чемпионат России

Главный тренер турецкого «Фенербахче» Жозе Моуриньо заявил, что хочет тренировать клуб, который не будет играть в еврокубках от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщает Telegram-канал «Первый спорт».

Об этом специалист заявил после матча Лиги Европы против английского «Манчестер Юнайтед». Так Моуринью отреагировал на судейские решения, в частности, на показанную ему красную карточку.

Источник акцентирует внимание на том, что единственная страна Европы, которая сейчас не участвует в еврокубковых соревнованиях от УЕФА — это Россия.

Встреча «Фенербахче» и «Манчестер Юнайтед» в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы завершилась со счетом 1:1. Манкунианцы вышли вперед в первом тайме благодаря голу Кристиана Эриксена на 15-й минуте, однако после перерыва марокканец Юссеф Эн-Несири сравнял счет на 49-й минуте. На 58-й минуте Моуринью получил красную карточку.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

После трех туров у «Манчестер Юнайтед» три очка в турнирной таблице Лиги Европы, у «Фенербахче» — пять. В следующем матче англичане дома сыграют с греческим ПАОКом, а «Фенербахче» в гостях сразится с нидерландским «АЗ Алкмаром». Встречи состоятся 7 ноября и начнутся в 23:00 по московскому времени.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее «Зенит» договорился о матче с командой Моуринью.