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В Кремле прокомментировали возможность продления зерновой сделки

Песков: Турция передала РФ неофициальный документ по обсуждению зерновой сделки

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Reuters

Договоренность по зерновой сделке подразумевает выполнение условий для каждой из сторон, предыдущий опыт не был успешным. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Сделка не получилась как сделка. Неофициальный документ относительно возможного обсуждения (зерновой сделки. — Газета.Ru) был передан турецкой стороной, он изучается ведомствами и специалистами», — сообщил он.

25 сентября стало известно, что президент Турции Реджеп Эрдоган провел встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским, в рамках которой дал обещания по прекращению огня и зерновой сделке. Он заявил, что приложит все усилия по возобновлению этой сделки.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Турция весной 2024 года предприняла попытку возобновить действие зерновой сделки, Киев сделал ряд предложений, с которыми Москва согласилась, однако вскоре Украина сама же отказалась от соответствующих инициатив.

Ранее Песков назвал зерновую сделку очень сложной темой.

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