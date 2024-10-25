Картину со стихотворением Мандельштама убрали с выставки по требованию Минкульта

Художница Ирина Затуловская заявила, что ее работу «Пиджак» сняли со стенда ярмарки современного искусства Cosmoscow по требованию комиссии Минкульта. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

На полотне изображен фрагмент стихотворения Осипа Мандельштама «Полночь в Москве». Затуловской не объяснили причину снятия картины, однако художница предположила, что это произошло из-за личности поэта. Мандельштама репрессировали в 30-е годы после создания эпиграммы «Мы живем, под собою не чуя страны».

В июле 2024 года картина лидера арт-группы «Митьки» Дмитрия Шагина исчезла с выставки в петербургском «Манеже», а также на стенде убрали упоминание имени автора.

Художник не исключил тогда, что причиной стал «какой-то донос». При этом директор выставочного зала Анна Ялова сообщала, что полотно забрали на реставрацию из-за обнаруженной в нем дырки.

Картина «Митьки 91» была написана в 1991 году. Она отсылает к реальным событиям — августовскому путчу того же года в Москве.

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