«Танцуй лезгинку, купайся в луже»: толпа подростков жестоко наказала школьника за изнасилование Публично избитый в Тверской области школьник задержан за изнасилование

В маленьком тверском городе подростки учинили публичный самосуд над школьником, который якобы изнасиловал девушку с отставанием в развитии. Парень «неславянской внешности», как его описал СК, жестоко избил подозреваемого, заставлял его станцевать лезгинку и окунуться в лужу. Окружающие снимали происходящее на телефон и подбадривали нападавшего. Теперь последнему грозит статья за хулиганство, а пострадавшему от его рук — за изнасилование.

«Добивай его!»

Изначально широкий резонанс вызвало видео, где школьник Руслан (имя изменено) при толпе молодежи жестоко избивает другого. Конфликт произошел в тверском городе Нелидово, нападавший — предположительно, ребенок мигрантов, родившийся в России.

«Подросток неславянской внешности в присутствии сверстников избил 15-летнего мальчика, а также совершил в отношении несовершеннолетнего действия, унижающие его человеческое достоинство. Указанные противоправные действия зафиксированы на камеру мобильного телефона одним из очевидцев», — описал случившееся Следственный комитет.

На отрывке записи, которая попала в интернет, пострадавший, Антон (имя изменено), уже лежит во дворе местного общежития, на земле, закрыв лицо. Руслан с размаху бьет его руками и ногами, в том числе по голове . Антон громко рыдает, кричит и просит прекратить, а зрители, среди которых и девушки, подбадривают нападавшего.

«Давай-давай! На колени ставь! Просто бей! [Бей по [лицу], добивай», — командуют наблюдатели.

Зачинщик в спортивном костюме велит Антону встать на колени, а когда тот слушается и просит прощения, вновь сбивает его ударами на землю. После Руслан требует, чтобы он станцевал лезгинку. Жертва, плача, говорит, что не умеет, чем вызывает смех в толпе.

«Встал, лезгинку танцуй! Лезгинку танцуй, давай, я сказал», — несколько раз повторяет подросток, продолжая осыпать Антона ударами.

Позже, оставив затею с лезгинкой, нападавший предлагает побитому искупаться в луже.

«Встал, в лужу купаться бегом. В лужу пойдешь купаться — отпущу. Пошел, в лужу прямо ныряешь вот так и купаешься. Вон в ту, бегом», — указывает Руслан.

Школьник соглашается, встает и ковыляет в сторону лужи, на этом запись обрывается. В какой-то момент видео нападавший также неоднократно спрашивает у окружающих, прощают ли они побитого.

«Че, прощаем его, ребята?» — интересуется он, не прекращая удары. «Нет!» — хором раздаются выкрики. Взрослых рядом не видно, только в начале записи за кадром предупреждают, что где-то «орет женщина». Некоторые из парней в толпе прячут лицо за балаклавами и масками, у одного в руках предмет, похожий на палку.

Отомстил за изнасилование

После появления видео в СМИ выяснилось, что Антона наказали за то, что еще в сентябре он якобы изнасиловал 20-летнюю девушку с отставанием в развитии. Та шла по улице и наткнулась на школьника и его 17-летнего друга, которые решили воспользоваться ее беспомощностью. По словам самой девушки, обидчики спросили о ее навыках в интимной жизни. По ее мнению, двое друзей в этот момент были «под наркотой».

«Я говорю, а еще че вам надо? Я помню, что ему лет 15. Они меня завели, короче, на заброшку, раздели... <...> Я никуда не обращалась вначале, я просто сказала друзьям, они их нашли», — рассказала девушка.

Кроме того, школьники обокрали девушку, отняв у нее 500 рублей. Пострадавшая не заявляла в полицию и не говорила родственникам, пока видео с наказанием Антона не всплыло в интернете. Она объяснила, что испугалась обращаться к правоохранителям.

«Потом я сидела в ментовке, в прокуратуру меня забрали... Я написала заявление, что меня насиловали и украли 500 рублей», — поделилась девушка.

Как пишут местные Telegram-каналы, побитый подросток из неблагополучной семьи. Его старший брат употребляет наркотики, трижды сидел: за сбыт наркотиков, угон автомобилей и убийство.

«[Избитый школьник] давно стал печально известен своей агрессивностью и отмороженностью среди сверстников... Вслед за старшим братом стал употреблять наркотики, поскольку не раз появлялся на публике в неадекватном состоянии... Воровством тоже занимался не в первый раз... будучи помощником вожатого, он выкрал деньги из всех рюкзаков и сумок в конце смены», — уточняет Telegram-канал «Тверь. Происшествия».