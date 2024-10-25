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В Минобороны отчитались о взятии населенных пунктов в ДНР за неделю

МО РФ: армия России за неделю взяла под контроль четыре населенных пункта в ДНР

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Евгений Биятов/РИА Новости

Министерство обороны России отчиталось, что за неделю армия взяла под контроль четыре населенных пункта в Донецкой народной республике.

Так, подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Новосадовое. Подразделения «Южной» группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника и взяли под контроль Зоряное и Серебрянку, а группировка «Центр» взяла Николаевку.

По данным ведомства, российские военные нанесли поражение нескольким бригадам ВСУ, теробороны и украинской нацгвардии. Всего отражено 11 контратак штурмовых подразделений ВСУ.

Всего за неделю противник потерял более 5410 солдат, танк, семь боевых бронированных машин, три американских бронетранспортера М113, 45 автомобилей и 37 орудий полевой артиллерии, из которых 13 — западного производства.

Также на местах столкновения уничтожили пять станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и 11 полевых складов боеприпасами ВСУ.

Военный эксперт Андрей Марочко рассказывал, что украинские солдаты несколько раз обстреляли сослуживцев, хаотично покидавших свои позиции в районе Серебрянки.

Ранее военные ВСУ покинули населенный пункт Максимильяновка в ДНР.

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