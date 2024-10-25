Погромы в Коркино: сотни людей вышли на бунт против цыган из-за убийства таксистки В Коркино задержали 50 человек после цыганского погрома из-за убийства таксистки

В Челябинской области жители толпой вышли громить и поджигать цыганские дома и машины. Стихийный протест спровоцировало убийство местной женщины-таксистки, в котором подозревают двух братьев-цыган. В ответ в город ввели множество силовиков, которые защищали цыган и задерживали бунтующих. Всего в полиции оказались более 50 участников беспорядков. На фоне волнений задержали и двух подозреваемых в убийстве.

Зарезали женщину-таксиста: с чего все началось

Волнения против цыган вспыхнули в челябинском городе Коркино на фоне убийства 40-летней Елены Сарафановой. Она работала в такси, по версии следствия, женщину зарезал ее пассажир . Сарафанова отвозила его домой в «цыганский квартал», как называют район СМИ.

«Между потерпевшей и подозреваемым, следовавшим на такси к месту своего проживания, произошел конфликт, в ходе которого фигурант причинил женщине не менее четырех колото-резаных ранений в область грудной клетки», — уточнило следствие.

Тело таксистки нашли вечером 23 октября на улице Ватутина, труп находился в машине. У Сарафановой остались двое сыновей десяти и 14 лет.

«Женщины-таксистки ночами там крайне редко работают. Я Лене тоже запрещал, она уволилась ради меня. Но мы развелись в прошлом году, и она снова вернулась в такси», — поделился бывший супруг жертвы.

После обнаружения тела следствие возбудило дело по ч. 1 ст. 105 УК («Убийство») и в районе шести вечера (четыре часа дня по мск) отчиталось о задержании подозреваемого. Им оказался 17-летний житель города Коркино.

Однако его поимка не смогла предотвратить массовые волнения. Они охватили город после того, как СМИ начали распространять информацию, что вероятные убийцы — двое молодых цыган (официально СК не уточнил национальность задержанного ). На фоне беспорядков следствие сообщило о задержании второго подозреваемого.

«Полиция доставила в отдел второго парня, который может быть причастен к убийству таксистки в Коркино. В день убийства он ехал в машине вместе с задержанным подозреваемым. Его проверяют», — указал Telegram-канал Mash.

«Теперь научатся себя вести»: как жители Коркино отомстили цыганам

После трагедии по местным и федеральным изданиям разошлось фото предполагаемой ориентировки на убийц. В объявлении говорилось о розыске 16-летнего и 19-летнего подростков, которые могут быть вооружены холодным оружием. Их фамилия не относится к традиционным кавказским или цыганским, однако журналисты отмечали, что подозреваемые — цыгане.

«Местные утверждают, что это два брата из «цыганского дома», куда ранее часто вызывали такси», — писал Telegram-канал «Осторожно, новости».

Ситуацию осложнило то, что в городе и до этого были конфликты с диаспорой. Некоторые жалуются, что цыгане «обнаглели».

«В магазин не зайти, ничего. Везде орут. Сейчас вот женщину зарезали», — возмущаются жители.

Вечером 24 октября, спустя день после обнаружения тела, горожане толпой пошли громить имущество цыган. Происходящее окрестили сходом. В окна частных домов полетели камни, люди стали бить стекла в цыганских машинах, прокалывать колеса, два или три дома, а также несколько автомобилей подожгли . По данным портала 74.ru, на улицы вышли сотни протестующих.

Погромы получили одобрительные комментарии очевидцев, на одном из видео проезжающая мимо женщина называет участников «красавчиками».

«Может быть, после всего этого [цыгане] научатся себя вести? Наконец-то это произошло, люди встали», — размышляют местные.

В ответ из дома, который штурмовала толпа, прозвучал выстрел . Момент стрельбы также попал на камеру. После него на улице раздаются крики и просьбы вызвать скорую.

«Попали? Охренеть, кого-то подстрелили. Цыгане стреляют. Ох, твари», — комментируют собравшиеся за кадром.

По данным ТАСС, к врачам на фоне беспорядков обратились только трое человек. В медицинских службах города уточнили, что «никого не увозили, самообращение было от трех человек».

Спецназ оцепил дом, 55 человек задержаны: реакция властей

Против бунтующих отправили ОМОН и спецназ , в город один за другим приезжали десятки машин полиции. Силовики оцепили один из цыганских домов. Предположительно, именно из него прозвучал выстрел, и там живут подозреваемые в убийстве, поэтому здание стало главной целью погромщиков. Часть правоохранителей также выстроилась у магазина, который жители выбрали местом для своеобразного митинга против цыган.

Появление силовиков в Коркино встретили крайне неодобрительно, посчитав, что те встали на защиту диаспоры. Местные потребовали, чтобы те, наоборот, помогли им и вытащили цыган из домов.

«Зарплату за что получаете? Каких-то цыг испугались. Цыгане вас купили, а русских вы продали!» — полетели упреки в адрес силовиков.

В итоге в Коркино начались жесткие задержания. Въезд в город перекрыли, очевидцев пытались заставить прекратить съемку. Те в ответ кричали, что «русских задерживают, а цыган не задерживают».

«Силовики уже не церемонятся. Действуют жестко. У магазина задержали большую группу протестующих. Местные их пытаются отстоять... Там, где полиция уехала, идет толпа и бьет окна», — описывал региональный 47.ru.

В общей сложности задержали около 55 человек, к полуночи беспорядки удалось остановить. На улицах почти не осталось людей, только скорые и множество силовиков.

Цыгане, по сообщениям местных, в это время массово бежали в соседние населенные пункты. Челябинское МВД призвало граждан «не поддаваться на провокации» и подчеркнуло, что изначальное убийство расследуется со всей тщательностью. Губернатор Челябинской области Алексей Теслер лично приехал в город и пообещал помочь семье жертвы.

«На завтра, по моему поручению, назначено внеочередное заседание межведомственной комиссии по вопросам противодействия проявлениям экстремизма с участием всех руководителей федеральных структур на территории округа», — со своей стороны отчиталась глава Коркино Наталья Лощинина.