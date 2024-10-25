Погромы в Коркино: сотни людей вышли на бунт против цыган из-за убийства таксистки

Зарезали женщину-таксиста: с чего все началось
Волнения против цыган вспыхнули в челябинском городе Коркино на фоне убийства 40-летней Елены Сарафановой. Она работала в такси, по версии следствия, женщину зарезал ее пассажир. Сарафанова отвозила его домой в «цыганский квартал», как называют район СМИ.
«Между потерпевшей и подозреваемым, следовавшим на такси к месту своего проживания, произошел конфликт, в ходе которого фигурант причинил женщине не менее четырех колото-резаных ранений в область грудной клетки», — уточнило следствие.
Тело таксистки нашли вечером 23 октября на улице Ватутина, труп находился в машине. У Сарафановой остались двое сыновей десяти и 14 лет.
«Женщины-таксистки ночами там крайне редко работают. Я Лене тоже запрещал, она уволилась ради меня. Но мы развелись в прошлом году, и она снова вернулась в такси», — поделился бывший супруг жертвы.
После обнаружения тела следствие возбудило дело по ч. 1 ст. 105 УК («Убийство») и в районе шести вечера (четыре часа дня по мск) отчиталось о задержании подозреваемого. Им оказался 17-летний житель города Коркино.
Однако его поимка не смогла предотвратить массовые волнения. Они охватили город после того, как СМИ начали распространять информацию, что вероятные убийцы — двое молодых цыган (официально СК не уточнил национальность задержанного). На фоне беспорядков следствие сообщило о задержании второго подозреваемого.
«Полиция доставила в отдел второго парня, который может быть причастен к убийству таксистки в Коркино. В день убийства он ехал в машине вместе с задержанным подозреваемым. Его проверяют», — указал Telegram-канал Mash.
«Теперь научатся себя вести»: как жители Коркино отомстили цыганам
После трагедии по местным и федеральным изданиям разошлось фото предполагаемой ориентировки на убийц. В объявлении говорилось о розыске 16-летнего и 19-летнего подростков, которые могут быть вооружены холодным оружием. Их фамилия не относится к традиционным кавказским или цыганским, однако журналисты отмечали, что подозреваемые — цыгане.
«Местные утверждают, что это два брата из «цыганского дома», куда ранее часто вызывали такси», — писал Telegram-канал «Осторожно, новости».
Ситуацию осложнило то, что в городе и до этого были конфликты с диаспорой. Некоторые жалуются, что цыгане «обнаглели».
«В магазин не зайти, ничего. Везде орут. Сейчас вот женщину зарезали», — возмущаются жители.
Вечером 24 октября, спустя день после обнаружения тела, горожане толпой пошли громить имущество цыган. Происходящее окрестили сходом. В окна частных домов полетели камни, люди стали бить стекла в цыганских машинах, прокалывать колеса, два или три дома, а также несколько автомобилей подожгли. По данным портала 74.ru, на улицы вышли сотни протестующих.
Погромы получили одобрительные комментарии очевидцев, на одном из видео проезжающая мимо женщина называет участников «красавчиками».
«Может быть, после всего этого [цыгане] научатся себя вести? Наконец-то это произошло, люди встали», — размышляют местные.
В ответ из дома, который штурмовала толпа, прозвучал выстрел. Момент стрельбы также попал на камеру. После него на улице раздаются крики и просьбы вызвать скорую.
«Попали? Охренеть, кого-то подстрелили. Цыгане стреляют. Ох, твари», — комментируют собравшиеся за кадром.
По данным ТАСС, к врачам на фоне беспорядков обратились только трое человек. В медицинских службах города уточнили, что «никого не увозили, самообращение было от трех человек».
Спецназ оцепил дом, 55 человек задержаны: реакция властей
Против бунтующих отправили ОМОН и спецназ, в город один за другим приезжали десятки машин полиции. Силовики оцепили один из цыганских домов. Предположительно, именно из него прозвучал выстрел, и там живут подозреваемые в убийстве, поэтому здание стало главной целью погромщиков. Часть правоохранителей также выстроилась у магазина, который жители выбрали местом для своеобразного митинга против цыган.
Появление силовиков в Коркино встретили крайне неодобрительно, посчитав, что те встали на защиту диаспоры. Местные потребовали, чтобы те, наоборот, помогли им и вытащили цыган из домов.
«Зарплату за что получаете? Каких-то цыг испугались. Цыгане вас купили, а русских вы продали!» — полетели упреки в адрес силовиков.
В итоге в Коркино начались жесткие задержания. Въезд в город перекрыли, очевидцев пытались заставить прекратить съемку. Те в ответ кричали, что «русских задерживают, а цыган не задерживают».
«Силовики уже не церемонятся. Действуют жестко. У магазина задержали большую группу протестующих. Местные их пытаются отстоять... Там, где полиция уехала, идет толпа и бьет окна», — описывал региональный 47.ru.
В общей сложности задержали около 55 человек, к полуночи беспорядки удалось остановить. На улицах почти не осталось людей, только скорые и множество силовиков.
Цыгане, по сообщениям местных, в это время массово бежали в соседние населенные пункты. Челябинское МВД призвало граждан «не поддаваться на провокации» и подчеркнуло, что изначальное убийство расследуется со всей тщательностью. Губернатор Челябинской области Алексей Теслер лично приехал в город и пообещал помочь семье жертвы.
«На завтра, по моему поручению, назначено внеочередное заседание межведомственной комиссии по вопросам противодействия проявлениям экстремизма с участием всех руководителей федеральных структур на территории округа», — со своей стороны отчиталась глава Коркино Наталья Лощинина.