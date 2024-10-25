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Стало известно о многомиллионных потерях кинокомпании Кончаловского

«Звездач»: кинокомпания Кончаловского ушла в минус на 50 млн рублей в 2023 году

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

ООО «Кинокомпания Андрея Кончаловского» ушла в многомиллионный минус в 2023 году. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Убытки фирмы составили 21 млн рублей, а общий минус — 50 млн рублей. По информации канала, у бизнеса режиссера начались финансовые трудности с прошлого года — еще в 2022-м прибыль компании составляла 36 млн рублей.

В апреле 2024 года Telegram-канал Mash сообщал, что доходы кинокомпании и продюсерского центра Кончаловского ушли в минус после того, как режиссер передал доли своей супруге Юлии Высоцкой. По данным канала, сейчас компаниями руководит Юрий Гришин, давний бизнес-партнер четы Кончаловских. Контрольный пакет акций находится у Высоцкой.

В конце марта появилась информация, что Высоцкая лишилась миллионов из-за бизнеса по доставке еды. Сообщалось, что кулинарный стартап ООО «СиДжей» телеведущей потерял свыше 8 млн рублей за свою трехлетнюю историю.

18 января стало известно, что Высоцкая ликвидирует свою компанию «Кулинарная студия» из-за того, что бизнес принес почти 5 млн рублей убытков за последние четыре года.

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