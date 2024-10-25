ЦБ повысил ключевую ставку до 21%

ЦБ на заседании 25 октября повысил ключевую ставку третий раз подряд — на 200 базисных пунктов, до рекордных 21%. Об этом регулятор сообщил в своем пресс-релизе.

В Банке России объяснили свое решение тем, что инфляция складывается выше прогноза регулятора. В сентябре текущий рост цен с поправкой на сезонность повысился до 9,8% в пересчете на год после 7,5% в августе. Аналогичный показатель базовой инфляции вырос до 9,1% после 7,7% в августе.

«Инфляционное давление, в том числе устойчивое, приблизилось к максимальным значениям с начала текущего года. Годовая инфляция, по оценке на 21 октября, составила 8,4% и по итогам 2024 года ожидается в диапазоне 8,0–8,5%. Продолжают увеличиваться инфляционные ожидания. Рост внутреннего спроса значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг», — отметили в ЦБ.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5–5,0% в 2025 году, 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем.

ЦБ также уточнил, что инфляционные ожидания россиян и бизнеса значимо выросли и достигли максимумов с начала года.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Это решение частично совпало с прогнозом участников финансового рынка. Такую оценку «Газете.Ru» дали два опрошенных экономиста из девяти. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев допустил, что ЦБ выбирал между двумя вариантами повышения ключевой ставки — до 20% или до 21%. Главный экономист группы ВТБ Родион Латыпов в беседе с «Газетой.Ru» предположил, что большая часть поступивших статистических данных склонит ЦБ к более решительному шагу и повышение ключевой ставки до 21% — более вероятный сценарий.

Эксперты предположили, что после решения регулятора банки поднимут ставки по вкладам и кредитам. По оценкам экономистов, ставки по депозитам вырастут до 20–23%, по потребительским кредитам — до 30–40%, а по ипотеке — до 15–20%. При этом новое повышение ключевой ставки окажет поддержку рублю в среднесрочной перспективе, заключили эксперты.

По прогнозу Васильева, в ближайшие недели курс рубля будет стабильным: юань будет стоить 13,3–13,8 рубля, доллар — 95–99 рублей, евро — 104–108 рублей.

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В 2023 году ЦБ повышал ключевую ставку пять раз. Ключевая ставка в 20% была установлена в феврале 2022 года, после начала спецоперации и заморозки российских золотовалютных резервов.

Ранее депутат предсказал увеличение ключевой ставки до 20%.