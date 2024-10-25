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Самбурская заступилась за Алену Водонаеву после хейта ее внешности

Актриса Самбурская заявила, что заступилась за Алену Водонаеву

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Настасья Самбурская рассказала в Telegram-канале, что заступилась за блогершу Алену Водонаеву после хейта ее внешности.

Самбурская призналась, что следит за «сплетническим» пабликом в соцсетях, где размещают новости о звездах шоу-бизнеса. Артистка отметила, что там «одни сплошные хейтеры». Актриса решила вступиться за Водонаеву, которую критиковали.

Самбурская опубликовала фото женщин, которые называли Водонаеву страшной и злой. По словам актрисы, у таких дам были «поплывшие лица, нависшие веки и укороченные носы».

«Меня попросили показать себя, так как писала со своей страницы, а на ней у меня картинка на ава, и я им предъявила свое фото, все посмеялись, не поверили. Тогда я начала писать и объяснять им, кто есть кто с этой страницы, с галочкой, что я не скрываюсь и та, за кого себя выдаю! В итоге эти женщины начали хейтить меня! Я не хейтила их, а всего лишь говорила правду!» — заявила артистка.

Самбурская заявила, что устроенные и красивые женщины не будут заниматься подобным. По словам знаменитости, ее заблокировали в том паблике.

Ранее Настасья Самбурская рассказала, сколько килограммов набрала в отпуске.

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