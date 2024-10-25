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В Минобороны РФ рассказали о работе группировки «Север» с 19 по 25 октября

МО РФ: группировка «Север» за неделю ликвидировала более 2720 военных ВСУ

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Евгений Биятов/РИА Новости

Подразделения группировки российских войск «Север» за минувшую неделю нанесли поражение формированиям 17 бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.

В заявлении уточняется, что ударам подверглись места скопления солдат и техники шести механизированных и одной танковой бригад украинских войск. То же касается позиций трех десантно-штурмовых бригад, четырех бригад территориальной обороны, одной бригады морской пехоты ВСУ и двух бригад Национальной гвардии Украины.

Также в ведомстве рассказали, каких успехов бойцы «Севера» достигли на Харьковском направлении в период с 19 по 25 октября. За это время им удалось нанести поражение формированиям двух бригад территориальной обороны, одной мотопехотной и одной десантно-штурмовой бригад украинских войск.

«За неделю в зоне ответственности группировки <...> «Север» потери противника составили свыше 2720 военнослужащих, 10 танков и 74 боевые бронированные машины», — подчеркнули в пресс-службе.

В том числе бойцы Вооруженных сил РФ вывели из строя два бронетранспортера M113 и четыре боевые машины пехоты Bradley.

Еще подразделения ВСУ потеряли 11 станций контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы, 42 автомобиля и 47 артиллерийских орудий. Более того, они лишились четырех полевых складов со снарядами.

Ранее российские солдаты уничтожили переправу ВСУ через одну из рек в Харьковской области.

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