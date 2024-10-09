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Минтруд предложил исключить вопросы занятости из законопроекта о платформенной экономике

Минтруд выступил с критикой законопроекта о платформенной экономике

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Министерство труда и социальной защиты РФ предложило исключить из законопроекта о платформенной экономике нормы, которые касаются регулирования платформенной занятости, поскольку их уже рассматривает другой, профильный законопроект. Также ведомство предлагает внести изменения в некоторые права и обязанности платформ. Об этом сообщает РБК.

Вице-президент «Деловой России» Антон Данилов-Данильян, участвовавший в обсуждении законопроекта, согласен с позицией Минтруда о том, что некоторые нормы не соответствуют законопроекту и должны быть перенесены в другие документы.

Он заявил о необходимости распределить предложения между двумя законопроектами — «О платформенной экономике» и «О платформенной занятости». А нормы, касающиеся опасных работ, по его мнению, следует включить в закон «О техническом регулировании».

«Мы, представители бизнеса, поддерживаем Минтруд в этом вопросе. Не нужно смешивать разные вещи», — подытожил Данилов-Данильян.

С тем, что вопросы занятости должны быть изъяты из законопроекта Минэка и отражены в специально разработанном законопроекте о платформенной занятости, согласны и в Ассоциации цифровых платформ. Ранее председатель Наблюдательного совета ассоциации Андрей Шаронов отмечал, что законопроект именно о платформенной занятости, учитывающий мнения заинтересованных сторон, уже создан и заслуживает отдельного ускоренного рассмотрения.

Напомним, законопроект, разработанный Минэкономразвития, призван установить правовые основы платформенной экономики в России. Однако в июле 2024 года Дмитрий Медведев поручил внести в Госдуму законопроект «О платформенной занятости», закона-спутника закона «О занятости». Документ зафиксирует права и обязанности всех участников принципиально отличной от трудовых формы взаимоотношений.

В первую очередь, он сделает платформы более ответственными, а исполнителей более защищенными. Также законопроект создаст условия для учета новой части рынка труда и сокращения теневой занятости. Текст документа активно обсуждается и готовится к внесению до конца текущего года.

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