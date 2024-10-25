Пьяный нелегал избил до смерти известную писательницу и искусствоведа прямо в ее квартире РИА: мужчина, убивший писательницу Кирсанову, находился в России нелегально

В Москве в собственной квартире убита известная писательница и искусствовед Раиса Кирсанова. По подозрению в совершении преступления на месте происшествия задержали 39-летнего гражданина Киргизии.

Трагедия случилась в ночь на 20 октября в квартире Раисы Кирсановой в доме на Открытом шоссе на востоке Москвы. В полицию обратились жильцы подъезда, которые сообщили о подозрительном мужчине, который ходил по этажам и стучал в двери.

«Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции на одном из этажей обнаружили приоткрытую дверь в квартиру, где мужчина наносил удары кулаками в область головы 78-летней хозяйке квартиры», — говорится в сообщении МВД.

Нападавшего задержали, а пострадавшую доставили в больницу, однако она скончалась от травм. Врачи зафиксировали у Кирсановой закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и обширные гематомы.

В момент нападения задержанный, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения.

По предварительной информации, гражданин Киргизии находился в России нелегально, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «и» ч. 2 ст. 105 («Убийство, совершенное из хулиганских побуждений») и ч. 2 ст. 139 («Нарушение неприкосновенности жилища») УК РФ. Следствие намерено предъявить обвинение и обратиться в суд с ходатайством об аресте подозреваемого. Центральный аппарат СК взял расследование под контроль.

Кто такая Раиса Кирсанова

Раиса Кирсанова — признанный эксперт в области русского декоративно-прикладного искусства и истории костюма XVIII–XX веков. Автор монографий и научных публикаций. С 1996 года она занимала должность ведущего научного сотрудника сектора русского искусства Нового и Новейшего времени в Государственном институте искусствознания.

Кроме научной работы, Кирсанова занималась преподавательской деятельностью. Она преподавала историю искусств и критику в Театральном институте им. Б. Щукина и на факультете журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова.