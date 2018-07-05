«У россиян есть реальный шанс войти в историю»

— Уже 7 июля сборная России сразится с Хорватией за выход в полуфинал домашнего чемпионата мира. Какие у вас ожидания от встречи?

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Олег Веретенников: Как и любой болельщик, жду победы нашей сборной. Будет сложная игра, но все шансы на удачный исход у нас, думаю, есть.

Сергей Кирьяков: Сборная России уже добилась очень солидного результата и, что самое главное, продемонстрировала способность достигать невозможного.

Это отличный задел на будущее — за исключением нескольких игроков, которые завершат карьеры в национальной команде уже совсем скоро, у нас остается хороший костяк, получивший прекрасный импульс для дальнейшего прогресса.

И мне думается, что на всем этом позитивном фоне россияне могут добиться даже большего.

— Что можете сказать о хорватах? На ваш взгляд, они опаснее той сборной Испании, что уступила подопечным Станислава Черчесова в «Лужниках»?

О. В.: Не сказал бы, что они опаснее. Но сам факт, что хорваты уже в четвертьфинале и могут похвастать наличием в составе футболистов из топ-клубов ведущих чемпионатов Европы, об определенной силе команды говорит. В восьмерке сильнейших они оказались не просто так.

С. К.: Против хорватов морально будет проще, чем с Испанией, да и в чисто футбольном плане команда Златко Далича куда больше дает соперникам играть. Так что атаковать наши в четвертьфинале будут чаще.

— Как вы думаете, за счет чего сборная России может противостоять Хорватии?

О. В.: У «шашечных», и это не секрет, очень сильна средняя линия, где особо выделяются Иван Ракитич и Лука Модрич, есть также Иван Перишич.

Поэтому нам нужно постараться справиться с соперниками именно в центре поля — если эта задача будет выполнена, скорее всего, все закончится успешно.

И, надо сказать, у россиян есть все возможности закрыть хорватский центр поля — Роман Зобнин, Александр Головин и Юрий Газинский способны это сделать. При этом другие зоны у хорватов не так сильны — есть проблемы в обороне, например. С ними можно играть.

С. K.: Уверен, что должная поддержка сборной России будет обеспечена, а сами ребята понимают, что у них есть шанс войти в историю, ведь лучшим результатом отечественной команды и по сей день остается выступление на ЧМ-1966, где случилось попадание в полуфинал. Сейчас мы близки к повторению того достижения: у россиян есть реальная возможность вписать свои имена в историю золотыми буквами.

Так что все зависит от них самих: смогут ли они играть так же мотивированно, выигрывать большинство единоборств на всех участках поля, показывать столь же дисциплинированную оборону, как против испанцев… Остается лишь надеяться.

— Против «Красной фурии» Черчесов избрал тактику с пятью защитниками, и это сработало. Стоит ли ожидать каких-то изменений схемы в преддверии матча с хорватами?

О. В.: Остается лишь гадать, как это будет на самом деле — финальное решение все равно примет Черчесов, основываясь на состоянии футболистов, общей идее на поединок. Почти не сомневаюсь, что игра сборной Хорватии уже разобрана по полочкам, и тренерский штаб сделает верное решение.

С. К.:

Это решать тренеру — благо, что по ходу ЧМ-2018 он показал наличие у себя и плана «A», и плана «Б», а также умение менять тактические схемы в зависимости от соперника и по ходу игр.

— Матч пройдет на сочинском стадионе «Фишт». Могут ли перелет и смена климата как-то отразиться на российской команде?

О. В.: Не думаю, что стоит говорить о какой-то ощутимой смене климата — да, в Сочи, наверное, побольше влажность, но все же… Кроме того, встреча стартует уже в 21:00 по московскому времени, так что ужасно душно быть не должно. То же самое касается и перелета. Да и нельзя забывать, что в тех же условиях будут и наши соперники.

С. К.: Нет, уверен, что это никак не скажется — сейчас ведь и в Москве погода жаркая. Долгого времени на адаптацию нашей команде не потребуется.

— Как вы думаете, с каким счетом завершится поединок?

О. В.: Верю в победу сборной России, причем в основное время. Что касается счета, то тут сложнее, но, мне кажется, что либо 1:0, либо 2:1 в нашу пользу.

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