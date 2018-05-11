«Не пускают на ЧМ»: Зеппельт опять разоблачает Россию

Немецкому журналисту Хайо Зеппельту отказали во въездной визе для посещения чемпионата мира по футболу – 2018 в России. Как утверждает телеканал ARD, репортера «занесли в список персон нон грата». В заявлении также указывается, что телеканал «оценивает это как исключительный инцидент в истории спортивной журналистики ARD и неслыханное вмешательство в свободу прессы с точки зрения освещения крупных событий, таких как ЧМ».

Существует ли в реальности «черный список» нежелательных для въезда в страну иностранцев, а также кто в него входит помимо Зеппельта, — пока остается неясным. По крайней мере, никаких официальных заявлений со стороны российских властей еще не было.

54-летний Зеппельт известен в России по серии документальных фильмов о ситуации с допингом в нашей стране.

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Построенные на показаниях известной бегуньи Юлии Степановой и ее супруга, экс-сотрудника Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Виталия Степанова материалы порционно были показаны на ARD, начиная с декабря 2014 года, и имели широкий резонанс.

Именно на основе представленных в фильмах Зеппельта «доказательств» Всемирное антидопинговое агентство (WADA) санкционировало беспрецедентное по масштабам расследование махинаций с допинг-пробами в российском спорте. Главными итогами кампании стали санкции для Олимпийского комитета России (ОКР) и Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), недопуск легкоатлетов и штангистов на Олимпиаду в Рио-2016, а также отстранение отечественных спортсменов от Игр в Пхенчхане-2018 (вместо сборной России там выступили «олимпийские атлеты из России»).

Зеппельт также сотрудничает с бывшим главой Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым, который прославился разоблачениями употребления допинга российскими атлетами. Впрочем, в последнее время химик начал путаться в показаниях.

Один из руководителей ARD Фолькер Херрес негативно отнесся к ситуации с отказом журналисту в посещении России. Он с «большим непониманием принял к сведению» решение российского МИДа, сообщил ТАСС.

Последний фильм журналиста на заданную тему – «Час Икс для России» — был пущен в эфир ARD 9 июня 2017 года. Причем Родченков, еще не изменивший внешность, обвинил советника министра спорта России по вопросам антидопинга Наталью Желанову в «полном разрушении потенциала РУСАДА».

Примечательно, что еще два года назад представители ARD в судебной инстанции признали высказывания Зеппельта, содержащиеся в фильмах о допинге в России, — не соответствующими действительности.

Месяц назад Зеппельт анонсировал новую волну информации, связанной с нарушением антидопинговых правил российскими атлетами.

В своем твиттере он тогда же привел количество положительных допинг-тестов, якобы сданных отечественными спортсменами за несколько лет. Если верить немцу, около 4,5 тыс. человек сдали 9 тыс. положительных проб. По заверению Зеппельта, конкретные факты расследуются в 60 международных федерациях.

«Ожидается огромное количество дисквалификаций», — заинтриговал своих подписчиков репортер.

В Госдуме к сообщениям Зеппельта отнеслись скептически. Депутат Дмитрий Свищев, который является также президентом Федерации керлинга России, заявлял о том, что немецкий журналист просто «выполняет заказ по дискредитации российского спорта».

Сам Зеппельт неоднократно опровергал собственную предвзятость по отношению к России, поясняя, что в разное время искал допинг и в других странах – в частности, в несуществующей ныне ГДР, а также Кении, Ямайке, Германии, Великобритании и других.

Между тем ВФЛА в пятницу сообщила на своем официальном сайте о дисквалификации на четыре года решением Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) Елены Слесаренко, Екатерины Волковой, Елизаветы Гречишниковой и Ксении Агафоновой.

Инстанция установила, что в результате перепроверки допинг-проб в анализах указанных спортсменок были обнаружены следы запрещенного препарата турбинола.

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