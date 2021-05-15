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Работы Шойгу продали на аукционе за 40 млн рублей

Живопись, графика и работы из дерева авторства министра обороны России Сергея Шойгу проданы на аукционе за 40 млн рублей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу благотворительного фонда Константина Хабенского.

«Удалось выручить 40 млн рублей, которые пойдут на помощь подопечным Фонда», – рассказали в пресс-службе организации. В фонде уточнили, что часть средств будет направлена на развитие центров реабилитации и повышение квалификации медицинских сотрудников.

Аукцион состоялся 14 мая на площадке Русского географического общества по инициативе Сергея Шойгу, который предоставил организаторам свои работы. В марте он показывал свою мастерскую по обработке дерева Владимиру Путину, когда президент и министр обороны ездили в Сибирь.

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Работы Сергея Шойгу Работы Сергея Шойгу
Авторский пейзаж Сергея Шойгу на сервизе Императорского фарфорового завода Авторский пейзаж Сергея Шойгу на сервизе Императорского фарфорового завода
Стол из кедрового спила &mdash; работа Сергея Шойгу Стол из кедрового спила &mdash; работа Сергея Шойгу
Сергей Шойгу за работой Сергей Шойгу за работой
Картина Сергея Шойгу Картина Сергея Шойгу
Авторский пейзаж Сергея Шойгу на сервизе Императорского фарфорового завода Авторский пейзаж Сергея Шойгу на сервизе Императорского фарфорового завода
Раритетный магнитофон из личной коллекции Сергея Шойгу Раритетный магнитофон из личной коллекции Сергея Шойгу
Авторский пейзаж Сергея Шойгу на фрагменте сервиза из коллекции Императорского фарфорового завода Авторский пейзаж Сергея Шойгу на фрагменте сервиза из коллекции Императорского фарфорового завода
Картина Сергея Шойгу Картина Сергея Шойгу
Авторский пейзаж Сергея Шойгу на сервизе Императорского фарфорового завода Авторский пейзаж Сергея Шойгу на сервизе Императорского фарфорового завода
Фрагмент картины Сергея Шойгу Фрагмент картины Сергея Шойгу
Инкрустированная ваза из цельной древесины Инкрустированная ваза из цельной древесины
Фрагмент картины Сергея Шойгу Фрагмент картины Сергея Шойгу
В марте 2021 года во время отдыха в тайге глава Минобороны Сергей Шойгу показывает президенту России Владимиру Путину свою мастерскую по обработке сухих деревьев В марте 2021 года во время отдыха в тайге глава Минобороны Сергей Шойгу показывает президенту России Владимиру Путину свою мастерскую по обработке сухих деревьев
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Работы Сергея Шойгу
Авторский пейзаж Сергея Шойгу на сервизе Императорского фарфорового завода
Стол из кедрового спила — работа Сергея Шойгу
Сергей Шойгу за работой
Картина Сергея Шойгу
Авторский пейзаж Сергея Шойгу на сервизе Императорского фарфорового завода
Раритетный магнитофон из личной коллекции Сергея Шойгу
Авторский пейзаж Сергея Шойгу на фрагменте сервиза из коллекции Императорского фарфорового завода
Картина Сергея Шойгу
Авторский пейзаж Сергея Шойгу на сервизе Императорского фарфорового завода
Фрагмент картины Сергея Шойгу
Инкрустированная ваза из цельной древесины
Фрагмент картины Сергея Шойгу
В марте 2021 года во время отдыха в тайге глава Минобороны Сергей Шойгу показывает президенту России Владимиру Путину свою мастерскую по обработке сухих деревьев
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