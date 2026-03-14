Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

Количество БПЛА, пытавшихся ударить по Москве, приблизилось к 50

Мэр Собянин сообщил об уничтожении еще трех дронов, летевших на Москву
MOD Russia/Global Look Press

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на канале в мессенджере Max о ликвидации еще трех БПЛА противника, летевших к столице.

По словам градоначальника, специалисты экстренных служб прибыли туда, где упали обломки дронов.

За субботу, 14 марта, средства ПВО (противовоздушной обороны) уже уничтожили 44 беспилотника. На этом фоне аэропорты Московского региона Внуково, Домодедово и Жуковский временно ограничивали прием и отправку рейсов. По данным на 21:02 все воздушные гавани вернулись к штатной работе.

До этого Герой России Сергей Терзиян рассказал «Газете.Ru», как изменилась работа с БПЛА за четыре года СВО. Он руководит Службой беспилотных систем 68-й гвардейской мотострелковой дивизии, которая включает группу особых расчетов, занимающихся выслеживанием и устранением самых сложных целей в зоне боевых действий.

Ранее БПЛА помешал посадке самолета президента Литвы.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!