Количество БПЛА, пытавшихся ударить по Москве, приблизилось к 50

Мэр Собянин сообщил об уничтожении еще трех дронов, летевших на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на канале в мессенджере Max о ликвидации еще трех БПЛА противника, летевших к столице.

По словам градоначальника, специалисты экстренных служб прибыли туда, где упали обломки дронов.

За субботу, 14 марта, средства ПВО (противовоздушной обороны) уже уничтожили 44 беспилотника. На этом фоне аэропорты Московского региона Внуково, Домодедово и Жуковский временно ограничивали прием и отправку рейсов. По данным на 21:02 все воздушные гавани вернулись к штатной работе.

До этого Герой России Сергей Терзиян рассказал «Газете.Ru», как изменилась работа с БПЛА за четыре года СВО. Он руководит Службой беспилотных систем 68-й гвардейской мотострелковой дивизии, которая включает группу особых расчетов, занимающихся выслеживанием и устранением самых сложных целей в зоне боевых действий.

