«Ни литра нефти»: Иран назвал условие для пропуска танкеров через Ормузский пролив

Танкер в порту Султан Кабус на фоне снижения судоходства в Ормузском проливе из-за конфликта США и Израиля с Ираном, Маскат, Оман, 12 марта 2026 года

Власти Ирана рассматривают возможность ограниченного пропуска танкеров через Ормузский пролив при условии расчетов за нефть в китайских юанях, сообщил CNN со ссылкой на источники в Тегеране. Тегеран пока разрешает пересекать пролив только судам из дружественных стран. Тем временем Франция и Италия организовали с Ираном тайные переговоры о возобновлении прохода своих танкеров, узнала Financial Times.

Власти Ирана готовы рассмотреть возможность ограниченного прохода нефтяных танкеров через Ормузский пролив при условии, что расчеты за поставляемую нефть будут производиться в китайских юанях. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на правительственные источники в Тегеране.

Представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Сардар Наини ранее заявлял, что Иран не позволит вывезти «ни литра нефти» через пролив в условиях продолжающейся агрессии со стороны США и Израиля .

Из-за опасений по поводу фактической блокировки пролива цены на нефть резко выросли . В пятницу, 13 марта, нефть Brent подорожала на 2,67%, достигнув отметки $103,14 за баррель — максимума с июля 2022 года. Как отметил CNN, рост котировок произошел вопреки усилиям США и Международного энергетического агентства сдержать ценовые опасения.

Через Ормузский пролив проходит около 20% мировой нефти и до 30% мировых поставок сжиженного природного газа, что делает его ключевой энергетической артерией планеты.

Полный контроль

Иранское агентство Fars сообщило, что Тегеран сохраняет полный контроль над Ормузским проливом. Проход через него закрыт для судов США, Израиля и их союзников, однако остается открытым для Китая и стран, дружественных Ирану . Энергетический обмен с этими государствами осуществляется в штатном режиме, подчеркнули в агентстве.

12 марта стало известно, что Иран готов обеспечить безопасный проход через пролив для судов под флагом Индии, заявил иранский посол в республике Мохаммад Фатхали. Речь идет о проводке восьми индийских танкеров со сжиженным природным газом. Всего в настоящее время в регионе находится 28 судов под индийским флагом.

«Да, поскольку Индия — наш друг. Вы убедитесь в этом в течение двух-трех часов. Мы считаем, что Иран и Индия разделяют общие интересы в данном регионе. Именно по этой причине правительство Индии оказывает нам помощь, и мы, в свою очередь, также должны помогать правительству Индии, поскольку нас объединяют общие убеждения и общие интересы», — приводит слова Фатхали агентство ANI.

Тайные переговоры

Тем временем тайные переговоры с Ираном организовали Франция и Италия, которые хотят обеспечить безопасный проход через пролив своих судов, сообщили источники британской газеты Financial Times. Вместе с тем, по словам источников FT, нет никаких гарантий прогресса в этих переговорах.

Хотя Италия, Франция и Греция имеют военные корабли в Красном море, ни одна европейская страна пока не готова брать на себя сопровождение судов через Ормузский пролив под угрозой атаки из-за опасений эскалации, написала газета.

Президент США Дональд Трамп 14 марта во время общения с прессой объявил, что в ближайшее время к сопровождению судов через Ормузский пролив приступят корабли американских ВМС .

«Это случится скоро», — сказал Трамп в ответ на соответствующий вопрос.

Накануне Трамп в интервью телеканалу Fox News заявлял, что США готовы обеспечивать сопровождение нефтяных танкеров через Ормузский пролив, если будет такая необходимость. Об этом также заявлял глава Пентагона Пит Хегсет.

При этом множество грузовых компаний и кораблей сообщали, что ВМС отвечали отказом на просьбы сопроводить их танкеры через пролив .

По мнению американского военного аналитика, подполковника в отставке Эрла Расмуссена, Иран обладает рядом преимуществ, позволяющих ему удерживать контроль над проливом на протяжении нескольких месяцев.

«Преимущество за Ираном — он может использовать свои небольшие скоростные катера, артиллерию, а также беспилотники, ракеты и оружие», — рассказал эксперт в беседе с Lenta.ru.

Расмуссен отметил, что в текущих условиях именно Иран определяет, каким судам разрешен проход через пролив, а для изменения сложившейся ситуации Соединенным Штатам потребуются радикальные меры, поскольку существующий баланс сил в регионе складывается в пользу Тегерана.