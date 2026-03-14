«Украинцы часто совершают нападения в Черном море». Греческий танкер атакован близ Новороссийска

Греческий танкер атакован в Черном море по пути в Новороссийск за казахстанской нефтью

В Черном море в 26 км от Новороссийска атакован греческий танкер Maran Homer, сообщил министр судоходства Греции. Танкер, зафрахтованный Chevron, был пуст и ожидал разрешения на вход в терминал КТК для загрузки казахстанской нефтью. В ночь атаки в Новороссийске отражали налет дронов, всего над регионом сбиты 22 БПЛА. С ноября 2025 года это уже шестой случай атак на гражданские танкеры в Черном море. Президент РФ Владимир Путин ранее называл такие инциденты «пиратством».

В Черном море «неизвестный объект» атаковал греческий танкер Maran Homer . Об этом телеканалу Skai сообщил министр судоходства Греции Василис Кикилиас.

Инцидент произошел примерно в 26 км от российского Новороссийска. На борту находились 24 члена экипажа (10 греков, 13 филиппинцев и один румын), никто из них не пострадал. Повреждения получил только правый борт судна.

По данным министерства, танкер вышел из порта Салоники и был пуст на момент происшествия. Судно, зафрахтованное американской компанией Chevron, двигается своим ходом, утечек нефтепродуктов не зафиксировано.

В компании Maran Tankers Management Inc. сообщили телеканалу CNN, что в момент атаки судно находилось за пределами территориальных вод РФ и ожидало разрешения на вход в терминал Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске для загрузки казахстанской нефти. В настоящее время танкер уже покинул порт.

Удар по Новороссийску

Греческий портал Newsit.gr пишет, что танкер Maran Homer мог быть атакован украинским беспилотником. В ночь на 14 марта в Новороссийске объявлялась угроза атаки дронов, а мэр города Андрей Кравченко сообщал об отражении налета.

Позднее в оперативном штабе Краснодарского края уточнили, что при атаке беспилотников на порт Кавказ в Темрюкском районе пострадали три человека, один из них госпитализирован. Кроме того, из-за падения обломков дронов произошло возгорание на Афипском НПЗ в Северском районе.

По данным Минобороны РФ, минувшей ночью над регионом были сбиты 16 БПЛА, еще шесть — над акваторией Черного моря.

Как сообщает ТАСС, министр судоходства и островной политики Греции Василис Кикилиас связал удар с решениями США разблокировать часть санкций против российской нефти.

«Предполагается, что удар [по танкеру] был частью давления, которое оказывают на нас страны региона и которое, возможно, также связано с частичным разрешением транспортировки российской нефти в течение месяца»,

— сказал Кикилиас греческому телеканалу.

«Мы будем решительно протестовать, будем предпринимать шаги и на уровне Евросовета», — подчеркнул министр.

Издание slpress.gr сообщает, что «удар дроном, скорее всего, был нанесен Украиной», и отмечает, что «украинцы часто совершают нападения на танкеры в Черном море».

Атаки на танкеры в Черном море

С ноября 2025 года это уже не первый случай атак на гражданские суда в нейтральных водах Черного моря.

Тогда в ноябре были атакованы танкеры Kairos и Virat под флагом Гамбии, в результате атаки Virat загорелся. Позднее удар был нанесен по танкеру Midvolga 2, которое следовало в Грузию с грузом подсолнечного масла. Экипаж из 13 человек не пострадал, была повреждена надстройка корабля.

В январе 2026 года в 55 км от турецкого берега атакован танкер Elbus. Судно подало сигнал бедствия из-за повреждений верхней части.

Позднее в январе в районе терминала Каспийского трубопроводного консорциума двумя украинскими дронами были атакованы танкеры Delta Harmony (Либерия) и Matilda (Мальта), ожидавшие погрузки казахстанской нефти. Минобороны РФ подтвердило сигнал бедствия с Matilda.

Президент России Владимир Путин ранее охарактеризовал эти инциденты как «пиратство».

«Атаки на танкеры даже не в нейтральных водах, а в особой экономической зоне другого государства, третьего государства, — это пиратство», — подчеркнул российский лидер

Президент РФ отметил, что Украина и раньше пыталась наносить удары по морским портам РФ. Как отметил президент, Россия не начинала, а зеркально отвечала на такие украинские атаки.

«Уверяю, что они гораздо более эффективные и мощные. Это прежде всего касалось тех судов, кораблей, на которых доставлялось в Украину военное имущество, военное оборудование и боеприпасы. И мы попадали именно туда, куда хотели, о чем свидетельствуют вторичные взрывы, которые мы наблюдали с помощью воздушной разведки», — заявил Владимир Путин в декабре 2025 года.