Греция связала атаку на танкер у Новороссийска с ослаблением санкций против России

Alkis Konstantinidis/Reuters

Атака на греческий танкер Maran Homer в Черном море может быть связана с тем, что США частично вывели из-под своих санкций продажу российской нефти. Об этом в интервью телеканалу ERT-news заявил министр судоходства и островной политики Греции Василис Кикилиас.

По его словам, удар по судну являлся «частью давления», которое оказывают на Грецию страны региона, и которое, возможно, также связано с частичным разрешением транспортировки российской нефти в течение месяца».

Кроме того, министр отметил, что Афины «будут решительно протестовать, предпринимать шаги и на уровне Европейского совета, и там, где это необходимо».

14 марта в Черном море был атакован греческий танкер Maran Homer. Инцидент произошел примерно в 26 км от Новороссийска. На борту находились 24 члена экипажа (10 греков, 13 филиппинцев и один румын), никто из них не пострадал. Повреждения получил только правый борт судна.

Греческий портал Newsit.gr сообщил, что танкер мог быть атакован украинским беспилотником. В ночь на 14 марта в Новороссийске объявлялась угроза атаки дронов, а мэр города Андрей Кравченко сообщал об отражении налета.

Ранее Госдеп США объявил Украине демарш после атак ВСУ в Черном море.

 
Теперь вы знаете
Как ИИ и маркетплейсы заставляют вас покупать больше. Секреты спецов маркетинга
