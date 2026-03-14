В Иране назвали Украину «законной целью». В Раде призвали разорвать дипотношения

Украина рискует стать законной целью для иранских ударов, заявил глава комиссии по национальной безопасности парламента Исламской Республики Ибрагим Азизи, обвинив Киев в поддержке Израиля беспилотниками и фактическом втягивании в конфликт. На Украине эти слова уже вызвали реакцию — политика внесли в базу скандального сайта «Миротворец». Что стоит за этим обменом обвинениями — в материале «Газеты.Ru».

Обвинения Тегерана

Иранские политики начали открыто обвинять Киев во втягивании в ближневосточный конфликт. Глава комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Ибрагим Азизи заявил, что из-за поддержки Израиля территория Украины может рассматриваться Тегераном как законная цель для ударов.

«Оказывая поддержку израильскому режиму с помощью беспилотников, потерпевшая крах Украина фактически оказалась вовлечена в войну и, согласно статье 51 Устава ООН, превратила всю свою территорию в законную цель для Ирана»,

— написал Азизи в соцсети X.

Заявления Киева о поддержке стран Ближнего Востока в текущем конфликте, включая участие в борьбе с иранскими беспилотниками, фактически ставят Украину в один ряд с противниками Ирана, заявил Agence France-Presse временный поверенный в делах Ирана на Украине Шахрияр Амузегар.

По словам дипломата, власти в Киеве пытаются «разыгрывать иранскую карту», рассчитывая тем самым добиться дополнительной поддержки западных стран в противостоянии с Россией . При этом, как отметил Амузегар, участие украинских специалистов на ближневосточном направлении в Тегеране не считают серьезным фактором.

Дипломат добавил, что заявления о помощи Украине государствам региона в противодействии иранским беспилотникам в Иране воспринимают скорее как «шутку» и «чисто символический жест».

При этом официально ни Киев, ни Израиль с начала войны в Иране не объявляли о сотрудничестве в сфере беспилотников. Однако агенство Bloomberg сообщало, что США перебросили на Ближний Восток около 10 тысяч дронов-перехватчиков, которые ранее испытывались на территории Украины. По данным журналистов, эти аппараты должны использоваться для защиты Израиля от ответных ударов Ирана.

Как отмечало издание со ссылкой на министра армии США Дэна Дрисколла, речь идет о беспилотниках Merops с элементами искусственного интеллекта. Украина получила их в 2024 году, а уже в первые пять дней после начала операции против Ирана 28 февраля Вашингтон перебросил часть этих систем на Ближний Восток.

Одновременно Киев начал активнее задействовать собственных специалистов в регионе. Владимир Зеленский 10 марта сообщил, что в Катар, ОАЭ и Саудовскую Аравию направили украинские команды экспертов .

«На этой неделе все три будут в трех разных странах», — отмечал он.

Украинский лидер не уточнил, какие задачи выполняют эти группы. Ранее Зеленский заявлял, что Украина уже направляла беспилотники-перехватчики и специалистов по дронам в Иорданию для защиты американских военных баз. По его словам, Вашингтон обратился за такой помощью 5 марта и украинские специалисты вылетели в регион уже на следующий день.

Реакция Киева

После резких заявлений иранского политика последовала реакция на Украине. Председателя комиссии национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Ибрагима Азизи внесли в базу данных скандального украинского сайта «Миротворец».

Политика обвиняют в якобы причастности к терроризму, военным преступлениям, а также в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.

С критикой в адрес Тегерана выступили и украинские политики. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России) в Telegram-канале задался вопросом о сохранении дипломатических контактов с Ираном.

«Главный вопрос: почему наши дипломаты до сих пор находятся в Тегеране? Иранский режим — это террористы, которые предоставляют оружие россиянам, финансируют убийства на Ближнем Востоке и пытают собственных граждан»,

— написал он, добавив, что Иран «давно перешел черту» и поэтому нужно «наконец разорвать дипломатические отношения».

В украинских СМИ также раскритиковали аргументы иранского депутата. Телеканал «Эспресо ТВ» напомнил, что статья 51 Устава ООН, на которую ссылался Азизи, говорит о праве государства на самооборону в случае вооруженного нападения.

«Но Украина никак не нападала на Иран. Вместо этого это были иранские «шахеды», запущенные иранцами по Украине», — отметили авторы статьи.

Трампу не нужна помощь Украины

Глава Белого дома заявил, что Украина не помогает США в отражение иранских ударов беспилотниками. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News, комментируя возможное участие Украины в защите американских объектов во время операции против Ирана.

«Нет. Нам не нужна помощь с защитой от беспилотников», — ответил он на соответствующий вопрос.

Трамп также вновь подчеркнул, что у США достаточно вооружений для продолжения боевых действий. По его словам, запас боеприпасов у американской армии фактически неограничен, поэтому Штаты способны вести войну с Ираном столько, сколько потребуется.

Также он заявил о планах усилить военное присутствие в районе Ормузского пролива. По его словам, несколько государств готовы направить туда свои корабли для обеспечения безопасности судоходства.

«Многие страны, особенно те, которые пострадали от попыток Ирана закрыть Ормузский пролив, направят военные корабли совместно с США, чтобы обеспечить его открытость и безопасность», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Американский лидер призвал присоединиться к операции Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны. По его словам, в ближайшее время США намерены обеспечить, чтобы Ормузский пролив оставался «открытым, безопасным и свободным».

Одновременно Вашингтон сигнализирует о готовности продолжать давление на Тегеран. Трамп заявил журналистам, что совместная военная операция США и Израиля против Ирана будет продолжаться столько, сколько потребуется.

«[Военная операция против Ирана] продлится столько, сколько будет нужно. <…> Называть сроки вам не буду», — сказал он.

При этом президент США подчеркнул, что американские силы действуют быстрее запланированного графика и уже добились значительного прогресса в ходе кампании.