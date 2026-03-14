В Иране посчитали шуткой заявление Украины о помощи в борьбе с БПЛА на Ближнем Востоке

Тегеран посчитал шуткой заявление Киева о помощи в борьбе с иранскими дронами
Заявления Украины об оказании помощи США и странам Ближнего Востока в военном конфликте в регионе в Иране восприняли как «чисто символический жест», заявил временный поверенный в делах Исламской Республики на Украине Шахрияр Амузегар. Его цитирует портал Spacewar со ссылкой на AFP.

«Что касается принятых Украиной на Ближнем Востоке мер противодействия дронам, то мы воспринимаем это исключительно как шутку», — сказал дипломат.

В материале отмечается, что в 2022 году Киев лишил иранского посла аккредитации и сократил дипмиссию в ответ на поставки Тегераном Москве беспилотников Shahed. Несмотря на это, посольство Исламской Республики продолжает работать.

На прошлой неделе США попросили Украину помочь в борьбе с иранскими беспилотниками. По информации Politico, Пентагону нужны технологии для противодействия БПЛА. Американские военные с этой целью уже посетили Украину. Стороны вели переговоры о создании аналога системы акустического обнаружения, известной как «Небесная крепость», выяснила The Financial Times. Таким образом президент Украины Владимир Зеленский может получить «незначительные краткосрочные рычаги влияния» на США, утверждают СМИ.

Ранее в Госдуме объяснили, зачем Зеленский пытается помочь США на Ближнем Востоке.

 
