Близкие отказались от публичного прощания с Людмилой Арининой

В «Мастерской Петра Фоменко» заявили, что с актрисой Арининой простятся в закрытом формате
РИА Новости

Близкие отказались от публичного прощания с заслуженной артисткой РСФСР Людмилой Арининой не будет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра «Мастерская Петра Фоменко», заслуженного деятеля искусств РФ Андрея Воробьева.

По словам Воробьева, именно такое желание актриса театра и кино выразила в своем завещании.

«Никаких публичных церемоний не будет. Прощание пройдет в закрытом формате, таково завещание Людмилы Михайловны», — заявил он.

Родственники также не хотели бы раскрывать информацию о дате и месте погребения, добавил Воробьев.

Людмилы Арининой не стало накануне на 100-м году жизни. Известность пришла к ней в 1975 году уже в возрасте 50 лет — после роли медсестры Юлии Дмитриевны в телефильме Петра Фоменко «На всю оставшуюся жизнь». Среди фильмов с участием актрисы — «Почти смешная история», «Гостья из будущего», «Осенний марафон», «Отцы и деды».

Ранее не стало гитариста Motorhead.

 
Теперь вы знаете
Как ИИ и маркетплейсы заставляют вас покупать больше. Секреты спецов маркетинга
