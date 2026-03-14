Число Пи: чем оно интересно, чему равно и как его запомнить

В День числа Пи рассказываем о самой популярной математической константе и ее применении

14 марта в мире отмечают праздник одной из самых известных математических констант — числа Пи. Без него невозможно представить точные вычисления в самых разных сферах — от архитектуры до космонавтики. Что такое число Пи, откуда оно взялось, зачем нужно в реальной жизни и почему его не обязательно помнить с высокой точностью даже инженерам — в материале «Газеты.Ru».

Что такое число Пи

Число Пи (греч. — π) — это математическая константа, которая выражает отношение длины окружности к ее диаметру. Проще говоря, если взять любую окружность, измерить ее длину, а затем разделить на длину диаметра, получится одно и то же число — 3,1415926535… Наиболее часто в расчетах и при решении задач используют приближенное значение Пи — это 3,14 , отметил в беседе с «Газетой.Ru» кандидат физико-математических наук Иван Ремизов.

На плоскости это отношение одинаково для всех окружностей и равно примерно трем. Более точное и часто используемое приближенное значение Пи — это 3,14 в десятичной системе счисления. Примерно такую же точность дает другое приближение для Пи — дробь 22/7. Иван Ремизов кандидат физико-математических наук

Важно понимать: Пи — это иррациональное число. У него нет конечного десятичного представления, цифры после запятой уходят в бесконечность, не повторяясь. Полностью записать его невозможно.

314 трлн знаков числа Пи после запятой известны, по данным на декабрь 2025 года

Как появилось число Пи и кто его открыл

История числа Пи уходит в древность. Первые приближенные значения находили в Древнем Египте (около 3,16) и Древнем Вавилоне (3,125). Великий древнегреческий математик Архимед в III веке до нашей эры впервые подошел к вопросу строго: он вписывал в окружность и описывал вокруг нее правильные многоугольники и вычислил, что Пи находится между значениями 3,1408 и 3,1429.

Интересно Жрецы Вавилона, по легенде, использовали π в расчетах при строительстве Вавилонской башни более 4 тысяч лет назад, но из-за неправильных вычислений сооружение рухнуло. Более точные расчеты провел царь Соломон — благодаря им он сумел построить великий Иерусалимский храм.

На протяжении тысячелетий ученые уточняли значение π. В V веке нашей эры китайский математик Цзу Чунчжи определил Пи с точностью до семи знаков (приблизительно между 3,1415926 и 3,1415927), и это оставалось лучшим приближением на протяжении почти тысячи лет.

До начала XVIII века число Пи называли «постоянной Архимеда». Обозначение в виде греческой буквы π впервые использовал в 1706 году британский математик Уильям Джонс. Предполагают, что это первая буква греческого слова περιφέρεια (periferia) — «окружность», «периферия». Популяризировал это обозначение великий математик Леонард Эйлер в 1737 году.

Исследователи продолжают изучать число Пи по сей день — теперь с использованием компьютерных технологий.

Как получить число Пи самостоятельно

Почувствовать себя ученым и вычислить приблизительное значение константы можно в домашних условиях с помощью простого эксперимента. Вам понадобятся круглые предметы разного размера (тарелка, блюдце, крышка), нитка или сантиметровая лента и линейка.

1. Измерьте длину окружности каждого предмета, обернув его по краю нитью, а затем приложив ее к линейке.

2. Измерьте диаметр (самое широкое расстояние между двумя точками окружности, проходящее через центр).

3. Для каждого предмета разделите длину окружности на диаметр.

Вы увидите, что результаты всегда будут близки к 3,14, независимо от размера предмета.

Как запомнить число Пи

Запомнить много цифр бесконечного числа — задача почти невозможная, но для тренировки памяти или просто из интереса можно выучить первые 10–15 знаков. Для этого используют мнемотехнику: составляют фразы или стихи, где количество букв в каждом слове соответствует очередной цифре .

Вот один из самых известных примеров: «Что (3) я (1) знаю (4) о (1) круге (5)?» — получается 3,1415.

В школах ученикам предлагают такое стихотворение для запоминания числа Пи: Чтобы нам не ошибаться,

Надо правильно прочесть: Три, четырнадцать, пятнадцать,

Девяносто два и шесть. Надо только постараться

И запомнить все как есть: Три, четырнадцать, пятнадцать,

Девяносто два и шесть.

Однако помнить полностью число π вовсе необязательно, убежден Иван Ремизов.

Помнить на память много знаков числа Пи раньше требовалось инженерам, но сейчас это не нужно даже им, поскольку значение Пи с высокой точностью (десятки и сотни знаков) легко и быстро вычисляется на компьютере или хранится в его памяти. Для бытовых расчетов достаточно 3,14 или 22/7, когда не требуется особой точности. Иван Ремизов кандидат физико-математических наук

Где используют число Пи

Спектр применения числа Пи широк. Оно работает везде, где есть круглые объекты.

* Геометрия

В школе число Пи используют для вычисления площади круга по следующей формуле:

S = πr², где S — площадь, π — число Пи, r² — радиус в квадрате.

* Кулинария

В кулинарии число число Пи применяют для точного расчета площади и объема круглых форм, противней и посуды. Это позволяет правильно определить количество ингредиентов.

* Строительство и архитектура

Константа «помогает» в проектировании зданий, мостов, куполов и арок.

* Астрономия и космонавтика

В астрономии и космонавтике число Пи используют для расчета орбит планет и траекторий полета космических аппаратов, а также для определения размеров небесных тел (например, планет и астероидов) по их объему. Кроме того, без π невозможно спроектировать элементы космической техники — от парашютов до топливных баков и колес марсоходов.

* Биология и химия

Пи встречается даже в структуре молекулы ДНК, описываемой с помощью математических формул. В квантовой химии оно входит в уравнения для расчета электронных орбит.

* Физика и инженерия

Число Пи встречается практически в каждом разделе физики:

В механике: при расчете периода колебаний математического и пружинного маятников.

В электричестве: в законе Кулона и формуле Томпсона для колебательного контура.

В квантовой физике: в формулах, описывающих движение электронов по орбитам в атоме водорода.

При проектировании машин: шестеренки, подшипники, поршни — все детали, имеющие форму окружности, требуют расчетов с участием π.

Кстати В 2022 году корпорация Google побила собственный рекорд, вычислив 100 триллионов цифр числа Пи после запятой. На этот процесс ушло около пяти месяцев и 82 тысячи терабайт памяти. Однако уже в 2024 году команда StorageReview обошла этот результат, вычислив 202 триллиона знаков за 85 дней работы мощного кластера.

Интересные задачи с числом Пи

* Архимедово число (историческая задача)

Древнегреческий ученый Архимед в III веке до нашей эры первым вычислил достаточно точное приближение числа Пи с помощью правильных многоугольников. В одном из стихотворений Сергея Боброва эта история зашифрована следующим образом:

Двадцать две совы скучали

На больших сухих суках.

Двадцать две совы мечтали

О семи больших мышах.

Вопрос: какое отношение к числу Пи имеют эти совы и мыши, и какое значение числа Пи здесь зашифровано?

Решение: Нужно разделить количество сов на количество мышей: 22/7 ≈ 3,142857. Это знаменитое «архимедово» приближение числа Пи, которое использовалось еще в древности и до сих пор иногда применяется в инженерных расчетах

* Задача с колесом (практическая геометрия)

Колесо велосипеда имеет диаметр 70 см. Сколько полных оборотов сделает колесо, если велосипедист проедет 1 километр? (π ≈ 3,14)

Решение: Длина окружности колеса: C = π х d = 3,14 × 70 = 219,8 см = 2,198 м. Количество оборотов: 1000 м ÷ 2,198 м ≈ 454,96 оборота. Ответ: примерно 455 полных оборотов

* Ряд Лейбница (для любителей математики)

Немецкий математик Готфрид Лейбниц обнаружил удивительный способ вычисления числа Пи через бесконечный ряд. Он заметил, что:

π/4 = 1 - 1/3 + 1/5 - 1/7 + 1/9 - 1/11 + ...

Попробуйте сложить первые 5 членов этого ряда и умножить результат на 4. Насколько полученное значение близко к настоящему числу Пи?

Решение: 1 - 1/3 = 2/3 ≈ 0,6667; 0,6667 + 1/5 = 0,6667 + 0,2 = 0,8667; 0,8667 - 1/7 ≈ 0,8667 - 0,1429 = 0,7238; 0,7238 + 1/9 ≈ 0,7238 + 0,1111 = 0,8349; 0,8349 - 1/11 ≈ 0,8349 - 0,0909 = 0,7440. Умножаем на 4: 0,7440 × 4 = 2,976. Это довольно грубое приближение (ошибка около 5%), но чем больше членов ряда взять, тем точнее будет результат. Ряд Лейбница сходится очень медленно — для получения точности до 3,14 потребуется несколько сотен членов.

Как отмечают День числа Пи

Международный день числа Пи ежегодно отмечают любители математики во всем мире. Дата 14 марта выбрана не случайно: в 1987 году физик из Сан-Франциско Ларри Шоу заметил, что в американской системе записи дат (месяц / число) дата 14 марта — 3/14 — и время 1:59:26 совпадает с первыми разрядами числа π = 3,1415926.

Интересно В календаре есть еще одна дата, связанна с числом π — 22 июля, или в американском формате 22/7 — эта дробь дает приблизительное значение Пи. Поэтому дату так и назвали — День приближенного числа Пи.

День числа Пи отмечают по-разному, но есть и классические традиции. Главная — печь и есть круглые пироги: английское слово «pie» (пирог) звучит схоже с «pi». Кроме гастрономических удовольствий, поклонники математики соревнуются в запоминании знаков константы. Мировой рекорд принадлежит 21-летнему индийцу Раджвиру Мине, который в 2015 году воспроизвел по памяти 70 тысяч цифр. В России лучший результат показал Денис Бабушкин — в 2019 году он осилил 13 202 знака. На тот момент российскому рекордсмену было 16 лет, он учился в школе.