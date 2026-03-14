Арагчи рассказал о состоянии здоровья верховного лидера Ирана

Арагчи: с верховным лидером Ирана Хаменеи все в порядке
Sha Dati/Global Look Press

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи исполняет свои обязанности, с ним все в порядке. Об этом заявил министр иностранных дел республики Аббас Арагчи в интервью телеканалу MS Now.

«С новым верховным лидером нет никаких проблем. Вчера он выступил с посланием, и он будет исполнять свои обязанности. Он уже исполняет свои обязанности, согласно Конституции, и продолжит делать это», — сказал он.

12 марта газета The Sun написала, что Моджтаба Хаменеи получил тяжелые ранения в результате авиаудара. По данным журналистов, лидер Ирана лишился одной или обеих ног и, по-видимому, находится в коме.

56-летний Моджтаба Хаменеи — сын аятоллы Али Хаменеи, не выжившего после ударов США и Израиля по его резиденции в Тегеране, был избран новым верховным лидером Ирана. 8 марта Ассамблея экспертов единогласно выбрала нового рахбара на пожизненный срок. Кто такой Моджтаба Хаменеи, как строилась его карьера, какую роль он играет в политике Ирана — в материале «Газеты.Ru».

Ранее верховный лидер Ирана рассказал о потере родных в результате ударов США и Израиля.

 
