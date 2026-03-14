Задержанному за убийство бизнесвумен футболисту пророчили будущее в топ-клубах

В клубе футболиста, задержанного за убийство в Москве, не верят в его виновность

Футболист Даниил Секач, который был задержан за убийство бизнесвумен в Москве, подавал большие надежды и мог в будущем попасть в топ-клубы России. Об этом в комментарии Telegram-каналу «Mash» рассказал тренер клуба «Урал 2 Екатеринбург», где играет футболист.

Согласно его словам, футболист не имел проблем с деньгами, не увлекался азартными играми — по крайней мере, в команде этого не замечали. Некоторое время назад он провел два месяца на тренировках в Екатеринбурге. Тренер отметил, что в клубе не верят в его виновность, а также подчеркнул, что всех удивило нахождение игрока в Москве.

Отмечено, что игрок с детства занимался футболом в академии «Локомотива», потом выступал за молодежную команду «Ростова». Сейчас он воспитанник футбольного училища «Мастер-Сатурн» и академии «Строгино» и играет за вторую команду в екатеринбургском «Урале».

До этого в Москве мошенники развели девочку-подростка, представившись «сотрудниками органов», и убили ее мать в собственном доме. Все произошло в квартире на Строгинском бульваре. Несовершеннолетняя поверила, что по телефону с ней общается «сотрудник органов».

Ей велели открыть дверь в квартиру и дать ключи от сейфа с деньгами. Девочка последовала указаниям. Проникнувший в квартиру неизвестный избил мать девочки и нанес ей несколько ножевых ранений, от которых женщина скончалась. В СК заявили о задержании подозреваемого на Нижегородском шоссе.

