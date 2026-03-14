Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Спорт

Задержанному за убийство бизнесвумен футболисту пророчили будущее в топ-клубах

В клубе футболиста, задержанного за убийство в Москве, не верят в его виновность
Shutterstock

Футболист Даниил Секач, который был задержан за убийство бизнесвумен в Москве, подавал большие надежды и мог в будущем попасть в топ-клубы России. Об этом в комментарии Telegram-каналу «Mash» рассказал тренер клуба «Урал 2 Екатеринбург», где играет футболист.

Согласно его словам, футболист не имел проблем с деньгами, не увлекался азартными играми — по крайней мере, в команде этого не замечали. Некоторое время назад он провел два месяца на тренировках в Екатеринбурге. Тренер отметил, что в клубе не верят в его виновность, а также подчеркнул, что всех удивило нахождение игрока в Москве.

Отмечено, что игрок с детства занимался футболом в академии «Локомотива», потом выступал за молодежную команду «Ростова». Сейчас он воспитанник футбольного училища «Мастер-Сатурн» и академии «Строгино» и играет за вторую команду в екатеринбургском «Урале».

До этого в Москве мошенники развели девочку-подростка, представившись «сотрудниками органов», и убили ее мать в собственном доме. Все произошло в квартире на Строгинском бульваре. Несовершеннолетняя поверила, что по телефону с ней общается «сотрудник органов».

Ей велели открыть дверь в квартиру и дать ключи от сейфа с деньгами. Девочка последовала указаниям. Проникнувший в квартиру неизвестный избил мать девочки и нанес ей несколько ножевых ранений, от которых женщина скончалась. В СК заявили о задержании подозреваемого на Нижегородском шоссе.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!