Над регионами России сбили 87 украинских беспилотников. Военная операция, день 1480-й

В Киеве после ночных обстрелов введены экстренные отключения электричества, сообщает украинская энергетическая компания ДТЭК.
Расчеты центра беспилотных технологий «Рубикон» с помощью FPV-дронов уничтожили тараном украинские беспилотники, сообщает Минобороны РФ.
«Воздушными таранами боевых групп по ПВО центра «Рубикон» были сбиты многофункциональный «Сыч», разведывательные «Мары», RQ-35 Heidrun (датского производства), «Лелека», «Щедрик» и FlyEye (производства Польши), дроны-камикадзе Vector (немецкого производства) и Hornet (производства США), разведчик-корректировщик высокоточного вооружения Shark и дроны-бомбардировщики Backfire 70», - говорится в сообщении.
За минувшие сутки Курскую область атаковали 47 беспилотников противника, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Дважды дроны пытались сбросить взрывные устройства. Кроме того, отселенные районы были 58 раз обстреляны артиллерией.
Владимир Зеленский назвал «риторикой» слова президента США Дональда Трампа о бесполезности для США украинских дронов, сообщает «Страна.ua».
Вчера вечером Трамп в контексте конфликта с Ираном заявил, что «США сами справляются» и «знают о дронах больше, чем кто-либо».
Российские военнослужащие участвуют в интенсивных боях сразу на нескольких участках под городом Константиновка (ДНР), сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Интенсивные бои идут в районах Веролюбовки, Новодмитровки, Ильинки, Степановки — противник сопротивляется», — сказал он.
Минувшей ночью беспилотники противника были сбиты над Чертковском и Шолоховском районами Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Пострадавших и разрушений нет.
После отражения атаки беспилотников над Брянской областью пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.
ВС РФ взяли в клещи село Николаевка у города Константиновка в ДНР, сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко. По его информации, подразделения ВСУ на этом участке рискуют попасть в окружение.
Из-за падения обломков беспилотника произошло возгорание технических установок на Афипском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе Краснодарского края, сообщает региональный оперштаб. Пострадавших нет.
❗ Три человека пострадали в результате атаки беспилотника на порт «Кавказ» Темрюкского района Краснодарского края, сообщает региональный оперштаб. Они госпитализированы. Кроме того, из-за падения обломков дронов повреждено техническое судно, на причальном комплексе возникло локальное возгорание, которое быстро ликвидировали.
За ночь дежурными силами ПВО перехвачены восемьдесят семь украинских беспилотников, сообщает Минобороны РФ.
Шестнадцать дронов сбиты над Краснодарским краем, восемь — над Крымом, семь — над Брянской областью, шесть — над Белгородской областью, пять — над Ростовской областью, три над Самарской областью, два — над Курской областью и по одному - над Астраханской, Волгоградской и Тульской областями.
Сегодня 1480-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.