Над регионами России сбили 87 украинских беспилотников. Военная операция, день 1480-й

08:05

За ночь дежурными силами ПВО перехвачены восемьдесят семь украинских беспилотников, сообщает Минобороны РФ.

Шестнадцать дронов сбиты над Краснодарским краем, восемь — над Крымом, семь — над Брянской областью, шесть — над Белгородской областью, пять — над Ростовской областью, три над Самарской областью, два — над Курской областью и по одному - над Астраханской, Волгоградской и Тульской областями.