Над регионами России сбили 87 украинских беспилотников. Военная операция, день 1480-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1480-й день
За ночь дежурные силы ПВО сбили над регионами России 87 украинских беспилотников, сообщает Минобороны РФ. Три человека пострадали при атаке БПЛА в порту «Кавказ» Темрюкского района Кубани, обломки беспилотников повредили техническое судно. На Афипском НПЗ в Северском районе Краснодарского края произошло возгорание из-за падения обломков БПЛА. ВС РФ взяли в клещи село Николаевка у города Константиновка в ДНР, сообщает ТАСС. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

09:40

В Киеве после ночных обстрелов введены экстренные отключения электричества, сообщает украинская энергетическая компания ДТЭК.

09:28

Расчеты центра беспилотных технологий «Рубикон» с помощью FPV-дронов уничтожили тараном украинские беспилотники, сообщает Минобороны РФ.

«Воздушными таранами боевых групп по ПВО центра «Рубикон» были сбиты многофункциональный «Сыч», разведывательные «Мары», RQ-35 Heidrun (датского производства), «Лелека», «Щедрик» и FlyEye (производства Польши), дроны-камикадзе Vector (немецкого производства) и Hornet (производства США), разведчик-корректировщик высокоточного вооружения Shark и дроны-бомбардировщики Backfire 70», - говорится в сообщении.

09:16

За минувшие сутки Курскую область атаковали 47 беспилотников противника, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Дважды дроны пытались сбросить взрывные устройства. Кроме того, отселенные районы были 58 раз обстреляны артиллерией.

09:04

Владимир Зеленский назвал «риторикой» слова президента США Дональда Трампа о бесполезности для США украинских дронов, сообщает «Страна.ua».

Вчера вечером Трамп в контексте конфликта с Ираном заявил, что «США сами справляются» и «знают о дронах больше, чем кто-либо».

08:52

Российские военнослужащие участвуют в интенсивных боях сразу на нескольких участках под городом Константиновка (ДНР), сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Интенсивные бои идут в районах Веролюбовки, Новодмитровки, Ильинки, Степановки — противник сопротивляется», — сказал он.

08:40

Минувшей ночью беспилотники противника были сбиты над Чертковском и Шолоховском районами Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Пострадавших и разрушений нет.

08:31

После отражения атаки беспилотников над Брянской областью пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.

08:23

ВС РФ взяли в клещи село Николаевка у города Константиновка в ДНР, сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко. По его информации, подразделения ВСУ на этом участке рискуют попасть в окружение.

08:17

Из-за падения обломков беспилотника произошло возгорание технических установок на Афипском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе Краснодарского края, сообщает региональный оперштаб. Пострадавших нет.

08:11

Три человека пострадали в результате атаки беспилотника на порт «Кавказ» Темрюкского района Краснодарского края, сообщает региональный оперштаб. Они госпитализированы. Кроме того, из-за падения обломков дронов повреждено техническое судно, на причальном комплексе возникло локальное возгорание, которое быстро ликвидировали.

08:05

За ночь дежурными силами ПВО перехвачены восемьдесят семь украинских беспилотников, сообщает Минобороны РФ.

Шестнадцать дронов сбиты над Краснодарским краем, восемь — над Крымом, семь — над Брянской областью, шесть — над Белгородской областью, пять — над Ростовской областью, три над Самарской областью, два — над Курской областью и по одному - над Астраханской, Волгоградской и Тульской областями.

08:00

Сегодня 1480-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

 
