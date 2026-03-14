На подлете к Москве сбили уже почти 40 беспилотников

Собянин сообщил об уничтожении еще шести беспилотников, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые летели на Москву. Об этом в своем канале в мессенджере Max сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Незадолго до этого Собянин заявил о ликвидации одного дрона, летевшего к столице. Общее число сбитых на подлете к городу БПЛА достигло 39.

На фоне попыток атак московские аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский временно ограничивали прием и отправку воздушных судов.

Днем 14 марта средства ПВО ликвидировали 16 беспилотных летательных аппаратов над Калужской областью. Дроны были уничтожены над Барятинским, Боровским, Жуковским, Кировским, Малоярославецким муниципальными округами, а также на окраине города Обнинска.

Ранее Сочи пережил 30-часовую атаку беспилотников ВСУ.