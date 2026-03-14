«Динамо» обыграло «Ростов», одержав четвертую победу подряд

Московское «Динамо» обыграло «Ростов» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в этом поединке оформил Константин Тюкавин, который отличился на 45+5-й минуте с передачи Хуана Хосе Касереса.

С 18-й минуты «Ростов» стал играть в меньшинстве после того, как прямую красную карточку получил Виктор Мелехин. На 39-й минуте составы были уравнены: прямой красной карточкой был удален игрок «Динамо» Рубенс.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Ян Бобровский. Для «Динамо» эта победа стала четвертой подряд после возобновления сезона.

В турнирной таблице национального первенства московский клуб располагается на седьмой строчке, набрав 30 очков. Ростовская команда располагается на десятой позиции, имея в активе 22 очка.

«Ростов» в следующем туре РПЛ сыграет на выезде против грозненского «Ахмата» 21 марта. Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 13:45 по московскому времени. «Динамо» 22 числа на своем поле примет петербургский «Зенит», начало игры — в 16:00 мск.

Ранее «Зенит» одолел «Спартак» благодаря двум пенальти.