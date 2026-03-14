На подлете к Москве сбили 33-й беспилотник

Собянин: 33-й вражеский беспилотник уничтожен на подлете к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на канале в мессенджере Max о ликвидации одного БПЛА противника, летевшего к столице.

По словам градоначальника, специалисты экстренных служб прибыли туда, где упали обломки дрона.

В 19:52 мэр сообщил о ликвидации еще одного дрона. Общее число сбитых БПЛА за 14 марта достигло 33.

Два первых беспилотника были нейтрализованы в столице средствами ПВО (противовоздушной обороны) около 12:27. С тех пор город пытался атаковать еще 31 дрон.

На этом фоне аэропорты Московского региона Внуково, Домодедово и Жуковский временно ограничивали прием и отправку рейсов. По данным на 18:50 все воздушные гавани вернулись к штатной работе.

А над Калужской областью 14 марта сбили 16 беспилотников. Дроны были ликвидированы над Барятинским, Боровским, Жуковским, Кировским, Малоярославецким муниципальными округами и на окраине города Обнинск.



