В ФРГ столкнулись два автобуса со школьниками

В районе Иршенберга в Германии столкнулись два туристических автобуса со школьниками. Об этом сообщает издание Focus-Online.

Уточняется, что в результате ДТП один ребенок получил травмы легкой или средней тяжести. Его решили доставить в больницу в качестве меры предосторожности.

По словам представителя полиции, один из автобусов врезался в другой на полосе разгоне, из-за чего у транспортного средства оказалось разбито лобовое стекло.

На месте аварии приземлились два спасательных вертолета. Кроме того, прибыли полицейские и пожарные.

«На трассе образовалась пробка длиной в несколько километров из-за спасательных работ на развязке Иршенберг в направлении Зальцбурга. Участок трассы был временно полностью перекрыт», — говорится в материале.

10 марта в Таиланде отдых для троих россиян закончился травмами из-за ДТП. Инцидент произошел на Пхукете. По данным Telegram-канала Baza, один из местных водителей не справился с управлением, из-за чего он протаранил автомобиль и несколько мотоциклов, затем резко врезался в здание массажного салона, рядом с которым сидели люди.

Ранее в Москве произошло ДТП с участием трамвая.

 
