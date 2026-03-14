Синоптик предупредил о разрушительных последствиях грядущего «Супер-Эль-Ниньо»

Синоптик Леус допустил, что грядущий Эль-Ниньо будет сильнейшим за 10 лет

Грядущий Эль-Ниньо (природное явление, когда при смене фаз океанских течений поток тепла идет из океана в атмосферу) может стать самым сильным за десятилетие, написал в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он обратил внимание на то, что все больше признаков указывают на усиление этого природного явления в ближайшие месяцы. Оно может сказаться на погоде в мире, еще больше нагреть Землю и повлиять на сезон ураганов в Атлантике.

По словам синоптика, прогноз Национального управления океанических и атмосферных исследований США позволяет с высокой вероятностью говорить о том, что этот и следующий годы станут самыми теплыми на планете.

»«Супер-Эль-Ниньо», почти наверняка поднимет глобальную температуру до рекордных значений, что еще больше ускорит потепление и потенциально приведет к еще большему обесцвечиванию кораллов и другим разрушительным последствиям», — сообщил Леус.

Он добавил, что в годы этого природного явления в европейской части России обычно возникают блокирующие антициклоны с длительными периодами сухой и жаркой погоды.

Прошлым летом ученые из Пенсильванского университета выяснили, что за последние 75 лет антропогенное изменение климата привело к трехкратному увеличению частоты опасных атмосферных волновых явлений, вызывающих продолжительные волны тепла, засухи и наводнения.

Климатологи обнаружили, что в 1950-х годах в среднем за лето происходило одно масштабное волновое событие, а сейчас их число возросло до трех. Такими примерами стали сильная жара на северо-западе Тихого океана в 2021 году, мощная тепловая волна в России в 2010 году и рекордные температуры в Европе в 2003 году.

