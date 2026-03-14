Администрация США отказалась прекращать огонь против Ирана и начинать переговоры

Администрация США отвергла усилия стран Персидского залива, направленные на прекращение боевых действий на Ближнем Востоке и начало переговорного процесса, передает Reuters со ссылкой на источники.

По словам двух представителей иранской стороны, Тегеран исключил прекращение огня, пока противники не остановят удары. При этом несколько стран пытались выступить в роли посредников между сторонами.

Агентство делает вывод о том, что Вашингтон и Иран готовятся к длительному конфликту, несмотря на связанные с ним последствия для мирных граждан и цен на нефть.

До этого власти США объявили о полном уничтожении всех военных объектов на иранском острове Харк в Персидском заливе, назвав это одним из самых мощных ударов в истории региона. В КСИР (Корпус стражей исламской революции) заявили, что слова американского президента не соответствуют действительности: система ПВО (противовоздушной обороны) на острове продолжает работу, а нефтяная инфраструктура не пострадала. На фоне эскалации США перебрасывают на Ближний Восток десантную группу с 5 тыс. морпехов. Эксперты связывают это с подготовкой к возможному захвату острова.

Ранее в Иране назвали условия прохода через Ормузский пролив.