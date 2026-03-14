Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Культура

Актриса Людмила Аринина умерла на 100-м году жизни: «Ушла тихо, затворницей»

РИА Новости

Актриса театра и кино Людмила Аринина умерла на 100-м году жизни. Об этом сообщил театр «Мастерская Петра Фоменко» в своем Telegram-канале.

Заслуженная артистка РСФСР в последние годы не вела публичную жизнь, отметили в учреждении культуры.

«Она ушла тихо, как и жила последние годы — затворницей, вдали от камер и шумных премьер. Но за этой тишиной стояла огромная жизнь, вместившая и голодное детство, и войну, и позднюю славу, и работу с великими мастерами», — рассказали коллеги.

Аринина в 1948 году окончила актерский факультет ГИТИС, курс Владимира Белокурова. После служила в театрах Могилевской области, Бреста, Омска, Кемерово, Ташкента, Челябинска, Москвы, была актрисой Ленинградского государственного театра имени Ленинского комсомола.

С 1999 по 2006 год служила в московском театре «Мастерская Петра Фоменко».

Известность пришла к ней в 1975 году уже в возрасте 50 лет — после роли медсестры Юлии Дмитриевны в телефильме Петра Фоменко «На всю оставшуюся жизнь». Среди фильмов с ее участием — «Почти смешная история», «Гостья из будущего», «Осенний марафон», «Отцы и деды».

Теперь вы знаете
Как ИИ и маркетплейсы заставляют вас покупать больше. Секреты спецов маркетинга
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!