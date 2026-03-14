Актриса Людмила Аринина умерла на 100-м году жизни: «Ушла тихо, затворницей»

Актриса театра и кино Людмила Аринина умерла на 100-м году жизни. Об этом сообщил театр «Мастерская Петра Фоменко» в своем Telegram-канале.

Заслуженная артистка РСФСР в последние годы не вела публичную жизнь, отметили в учреждении культуры.

«Она ушла тихо, как и жила последние годы — затворницей, вдали от камер и шумных премьер. Но за этой тишиной стояла огромная жизнь, вместившая и голодное детство, и войну, и позднюю славу, и работу с великими мастерами», — рассказали коллеги.

Аринина в 1948 году окончила актерский факультет ГИТИС, курс Владимира Белокурова. После служила в театрах Могилевской области, Бреста, Омска, Кемерово, Ташкента, Челябинска, Москвы, была актрисой Ленинградского государственного театра имени Ленинского комсомола.

С 1999 по 2006 год служила в московском театре «Мастерская Петра Фоменко».

Известность пришла к ней в 1975 году уже в возрасте 50 лет — после роли медсестры Юлии Дмитриевны в телефильме Петра Фоменко «На всю оставшуюся жизнь». Среди фильмов с ее участием — «Почти смешная история», «Гостья из будущего», «Осенний марафон», «Отцы и деды».

