Эксперт оценил шансы на успех реюниона «БИС»: «Воспоминания о школьных дискотеках»

Коммерческий успех концертной деятельности объявившей о воссоединении группы «БИС» будет зависеть от того, насколько хорошо отработает промо-компания коллектива в ближайшие три месяца — полгода. Об этом рассказал «Газете.Ru» основатель рекламного агентства YAA Денис Бикчурин.

«Воссоединение группы БИС — это классический кейс того, что в концертной индустрии называют «ностальгическим реюнионом». Когда артистов давно не слышно, но у аудитории остались воспоминания о школьных дискотеках 2010-х. И иногда это отлично конвертируется в деньги. Главный вопрос здесь простой: получится ли превратить хайп в продажи билетов», — говорит эксперт.

Специалист пояснил, что новость о камбэке группы разлетелась по СМИ меньше чем за сутки и, как правило, в первые дни после таких анонсов поисковые запросы кратно растут. Но пока, подчеркнул он, речь идет не о полноценном концерте группы, а о разовом выступлении в рамках сольного концерта исполнителя Влада Соколовского.

«Чтобы реально монетизировать ностальгию, нужна другая история, отдельный тур. По нашим данным, рекламный бюджет на диджитал-продвижение концерта артиста такого уровня в регионе обычно составляет 200–500 тысяч рублей на город. При этом «ностальгическая» аудитория работает лучше «холодной»: в наших кампаниях CTR по таким артистам на 30–40% выше среднего. Люди покупают не просто билет, они покупают кусок своей молодости», — добавил Бикчурин.

Он также подчеркнул, что анонс возрождения группы в рамках подкаста на платформе VK Видео — это грамотный ход, так как именно этой соцсетью активно пользуется аудитория «Фабрики звезд — 7», проектом которой изначально и стал коллектив. В связи с этим, по мнению основателя агентства YAA, шанс превратить «ностальгию в кассу» хотя бы на один год у «БИС» есть.

Накануне Дмитрий Бикбаев и Влад Соколовский объявили о воссоединении группы «БИС» спустя 17 лет после закрытия проекта и анонсировали новую песню.

