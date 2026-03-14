В МИД Турции забили тревогу из-за риска расширения войны на Ближнем Востоке

Без срочного урегулирования война на Ближнем Востоке грозит расшириться географически, заявил на пресс-конференции с коллегой из Бангладеш Халилуром Рахманом глава турецкого МИД Хакан Фидан.

Дипломат отметил, что Анкара предупреждала о том, что конфликт может выйти из-под контроля. Эта оценка происходящего оказалась реалистичной.

«Нас очень беспокоит, что если нападения на Иран продолжатся, а Иран в свою очередь будет атаковать соседние страны, то ситуация станет неразрешимой и выйдет из-под контроля. Этому необходимо положить конец», — сказал министр.

Он добавил, что атаки сторон конфликта наносят ущерб мировой экономике.

По словам Фидана, Анкара и Тегеран обсуждают запуск ракет в направлении Турции. Исламская Республика отрицает свою причастность к этим инцидентам. Стороны ведут переговоры по этому поводу на разных уровнях.

Накануне минобороны Турции заявило об уничтожении силами НАТО еще одной ракеты, выпущенной из Ирана и вошедшей в воздушное пространство республики. Армия Исламской Республики отвергла обвинения в запуске ракеты и призывала расследовать ситуацию.

Ранее Эрдоган назвал Нетаньяху бедствием для израильского народа.