Россия одобрила проект одного соглашения с Вьетнамом

Правительство России одобрило проект соглашения с Вьетнамом о сотрудничестве в сооружении атомной электростанции (АЭС). Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение.

В нем говорится, что представленный госкорпорацией атомной энергии «Росатом» согласованный с министерством иностранных дел России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти РФ и предварительно проработанный с вьетнамской стороной проект соглашения между правительствами РФ и Вьетнама о сотрудничестве в сооружении АЭС на территории вьетнамского государства.

Кроме того, «Росатому» было дано поручение провести совместно с МИД РФ переговоры с вьетнамской стороной и по достижении договоренности подписать от имени кабмина России это соглашение, разрешив вносить в его проект изменения, не имеющие принципиального характера.

В сентябре 2025 года компания «Росатом зарубежная генерация» и вьетнамская компания Power Engineering Consulting Joint Stock Company 2 подписали меморандум о взаимопонимании для сотрудничества сторон в рамках проекта АЭС «Ниньтхуан-1».

Ранее Россия и Вьетнам определили ключевые направления сотрудничества.

 
