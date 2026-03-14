«Один из самых мощных ударов в истории Ближнего Востока». США атаковали остров в Персидском заливе

Трамп объявил об уничтожении всех военных объектов на иранском острове Харк

Вид со спутника на остров Харк в Иране

Президент США Дональд Трамп объявил о полном уничтожении всех военных объектов на иранском острове Харк в Персидском заливе, назвав это одним из самых мощных ударов в истории региона. В КСИР заявили, что слова Трампа не соответствуют действительности: система ПВО на острове продолжает работу, а нефтяная инфраструктура не пострадала. На фоне эскалации США перебрасывают на Ближний Восток десантную группу с 5 тыс. морпехов, что эксперты называют подготовкой к возможному захвату острова.

Вооруженные силы США полностью уничтожили все военные цели на острове Харк в Иране, сообщил в соцсети Truth Social президент США Дональд Трамп.

«Центральное командование США провело один из самых мощных бомбовых ударов в истории Ближнего Востока и полностью уничтожило все ВОЕННЫЕ объекты на острове Харг — жемчужине Ирана», — написал Трамп.

Американский лидер добавил, что распорядился не уничтожать нефтеперерабатывающие заводы и хранилища, расположенные на острове.

«Однако, если Иран или кто-либо еще предпримет какие-либо действия, препятствующие свободному и безопасному проходу судов через Ормузский пролив, я немедленно пересмотрю это решение », — заявил Трамп.

Президент США также заявил, что Иран «никогда не будет обладать ядерным оружием», а вооруженные силы страны должны сложить оружие. Позднее в Truth Social он также опубликовал видео удара по целям на острове: на нем видны множественные ракетные удары, после которых в воздух поднимаются столбы дыма.

Остров Харк находится примерно в 55 км к северо-западу от порта Бушер и в 15 морских милях (около 28 км) от побережья Ирана. Через расположенный на острове терминал проходит до 90% нефтяного экспорта страны — ежегодно здесь перерабатывается порядка 950 млн баррелей нефти.

Ответ Тегерана

Корпус стражей исламской революции (КСИР) в Telegram заявил, что слова Трампа об уничтожении всех военных целей на Харке не соответствуют действительности . В КСИР сообщили, что через час после ударов США на острове работала система противовоздушной обороны.

КСИР сообщил, что в рамках атаки американских военных было зафиксировано около 15 взрывов. Американские силы били по морской базе, расположениям ПВО, вертолетной площадке и диспетчерской вышке.

Иранский корпус также заявил, что нефтяная инфраструктура на острове не пострадала в ходе ударов США .

Захват острова

В эфире CNN бывший бригадный генерал армии США Марк Киммитт заявил, что план Вашингтона заключается в том, чтобы фактически взять Харк остров «в заложники», используя его как рычаг давления на Тегеран с целью разблокировать Ормузский пролив . По его словам, текущая ситуация уже привела к резкому скачку цен на сырую нефть и может вывести их «из-под контроля».

Ранее 9 марта газета The Telegraph сообщила, что захват острова Харк позволит США одержать победу в конфликте с Ираном без наземного вторжения на материковую часть страны, существенно ослабив возможности Тегерана к сопротивлению.

В свою очередь газета The Wall Street Journal (WSJ) 13 марта со ссылкой на источники в Белом доме сообщила, что США перебрасывают на Ближний Восток десантную группу во главе с базировавшимся в Японии кораблем USS Tripoli и 5 тысячами военных Корпуса морской пехоты США.

Источники сообщили WSJ, что запрос на дополнительные силы отправило Центральное командование США, его одобрил глава Пентагона Пит Хегсет.

Научный сотрудник Японского института международных проблем Тэцуо Котани в соцсети Х заявил, что переброска из Японии экспедиционного отряда морской пехоты может быть подготовкой к операции по захвату островов Харк и Хешм.

«31-й экспедиционный корпус морской пехоты отправляется с Окинавы на Ближний Восток. Предполагаемая цель — захват острова Кешм в Ормузском проливе и острова Харк в Персидском заливе », — написал он в соцсети X.

Ранее Дональд Трамп в интервью с ведущим Fox News Брайаном Килмидом уклонился от вопросов об оккупации иранского острова.

«Это лишь один из множества вариантов. Он не стоит на первом месте в списке приоритетов, но это лишь один из многих, и я могу передумать за считанные секунды», — сказал Трамп.