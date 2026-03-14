Заплатить за ущерб и убраться из залива. Иран назвал условия окончания войны с США

В Иране сформулировали два требования к США для прекращения войны

Женщина сидит на обломках напротив жилого дома, поврежденного во время воздушной кампании США и Израиля в Тегеране, Иран, 12 марта 2026 года

Иран выдвинул новые условия для прекращения войны с США. В Тегеране заявили, что готовы обсуждать окончание конфликта только после выплаты компенсаций за нанесенный ущерб и полного вывода американских сил из Персидского залива. В Вашингтоне при этом заявляют о намерении довести противостояние до окончательной победы и не исключают дальнейшей эскалации. На фоне взаимных ультиматумов стороны демонстрируют готовность продолжать борьбу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Условия Тегерана

Иран обозначил условия, при которых готов обсуждать возможное завершение конфликта. Член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений Мохсен Резаи заявил, что Тегеран требует от США компенсацию за нанесенный ущерб и полного вывода американских сил из зоны Персидского залива.

«Мы лишь тогда будем рассматривать окончание войны, когда, во-первых, получим от США [компенсации] за весь ущерб, а во-вторых, когда получим стопроцентные гарантии на будущее, а это невозможно без ухода США из зоны Персидского залива. Поэтому второе условие — уход США из Персидского залива»,

— отметил он иранскому телеканалу SNN.

Ранее новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи призвал государства Ближнего Востока закрыть американские военные базы на своей территории и также потребовал выплаты репараций.

На фоне эскалации в Тегеране обсуждают и новые условия для международной торговли нефтью. Как сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в правительстве Ирана, власти страны готовы рассмотреть вариант ограниченного прохода нефтяных танкеров через Ормузский пролив, если расчеты за поставки будут производиться в китайских юанях. Ранее представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Сардар Наини предупреждал, что в условиях продолжающейся агрессии со стороны США и Израиля Иран не позволит вывезти через пролив «ни литра нефти» .

Обострение конфликта уже затрагивает и другие сферы. Министр спорта Ирана Ахмад Доньямали сообщил, что обратился в Международную федерацию футбола (ФИФА) с призывом лишить США права проведения чемпионата мира.

«Мы заявили, что, если Мексика и ФИФА смогут создать подходящие условия, тогда мы проведем свои матчи в Мексике, однако пока условия с учетом войны для этого не сложились. Я надеюсь, что условия сложатся таким образом, что наши ребята смогут принять участие в чемпионате мира, однако сейчас их нет», — объяснил министр.

Ультиматум Вашингтона

В Вашингтоне тем временем заявляют о принципиально иной позиции по будущему конфликта. Президент США Дональд Трамп ранее подчеркнул, что соглашение между Вашингтоном и Тегераном возможно лишь при условии полной капитуляции Ирана.

«Никакой сделки с Ираном не будет, кроме безоговорочной капитуляции! Мы, а также многие из наших замечательных и очень храбрых союзников и партнеров, будем неустанно работать, чтобы вернуть Иран с края пропасти», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Американский лидер добавил, что после капитуляции или появления «великого и приемлемого лидера» США вместе с союзниками готовы содействовать восстановлению страны. По его словам, Ирану обещают экономические перемены и будущее, в котором государство станет «больше, лучше и сильнее, чем когда-либо прежде».

«Сделаем Иран великим снова», — заявил глава Белого дома.

Позднее в интервью порталу Axios Трамп уточнил, что подразумевает под «безоговорочной капитуляцией» Тегерана. По его словам, речь может идти как об официальном заявлении иранской стороны, так и о ситуации, когда страна утратит способность продолжать боевые действия.

«Безоговорочная капитуляция может заключаться в том, что [иранская сторона] объявит о ней. Но она также может последовать, когда они больше не смогут вести боевые действия, поскольку у них не останется никого и ничего, чем можно сражаться», — подчеркнул президент США.

По данным Axios, администрация Трампа рассматривает также возможность проведения «целенаправленной кампании» по ослаблению Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Как сообщил порталу источник, задача заключается в том, чтобы значительно снизить военный потенциал структуры и тем самым создать условия для внутреннего давления на иранские власти.

«Сейчас они недостаточно слабы, но через три-четыре недели станут такими. <…> Будут предприняты попытки задействовать силы внутри Ирана. Возможно, падет какой-нибудь город или военные сменят сторону», — отметил собеседник издания.

При этом, как пишет Axios, США и Израиль расходятся в оценке вопроса смены власти в Иране. Для израильтян это рассматривается как ключевая цель войны, тогда как в Вашингтоне подобный сценарий называют скорее «дополнительным бонусом».

Трамп также заявил, что готов продолжать конфликт как минимум еще три-четыре недели, хотя ранее говорил, что война может завершиться в ближайшее время, поскольку у Ирана «практически не осталось целей для ударов». В то же время, по данным телеканала CNN, американская разведка пока не фиксирует признаков скорого краха иранского режима.