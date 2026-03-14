В Иране рассказали о роли Украины в конфликте на Ближнем Востоке

Поверенный в делах Ирана Амузегар: Киев вступает в прямую конфронтацию с Тегераном
Заявления представителей Украины о поддержке стран Ближнего Востока в нынешнем конфликте ставят Киев в один ряд с врагами Ирана. Об этом заявил временный поверенный в делах Ирана на Украине Шахрияр Амузегар, передает ТАСС.

«Сейчас Украина фактически вступает в фазу прямой конфронтации. Она встала в один ряд с нашими врагами», — сказал он.

По словам дипломата, Украина пытается «разыгрывать иранскую карту» в надежде получить больше помощи от Запада в конфликте с Россией.

С начала войны в Иране ни Киев, ни Тель-Авив официально не заявляли о сотрудничестве друг с другом по беспилотным летательным аппаратам, однако американское издание Bloomberg опубликовало материал, в котором утверждает, что США перебросили на Ближний Восток 10 тысяч дронов-перехватчиков, испытанных на территории Украины для защиты Израиля от ответных ударов Тегерана на фоне текущего конфликта.

Журналисты ссылаются на министра армии США Дэна Дрисколла и уточняют, что речь идет об оснащенных искусственным интеллектом дронах Merops, которые Украина получила в 2024 году. Вашингтон перебросил их на ближневосточный регион в первые пять дней с начала операции против Ирана 28 февраля.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее войска Ирана заявили о самой мощной атаке на Израиль с начала эскалации.

 
